KBS 방송화면 캡처.

나홍진 감독의 영화 ‘호프’가 청룡영화상에서 최우수작품상을 수상했다.

25일 서울 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상 시상식이 열렸다.

이날 최우수작품상 부문에는 ‘군체’(감독 연상호), ‘세계의 주인’(감독 윤가은), ‘암살자(들)’(감독 허진호), ‘왕과 사는 남자’(감독 장항준), ‘호프’(감독 나홍진)가 후보로 이름을 올렸다. 최종 수상의 영광은 호프에 돌아갔다.

무대에 오른 나홍진 감독은 “칸에서 이렇게 주시지. 왜 여기서 이렇게”라고 재치 있는 농담을 건네며 수상 소감을 시작했다.

이어 작품을 함께 만든 이들을 향한 깊은 감사와 애정을 전했다. 나 감독은 촬영 과정에서 함께한 사람들과 시간이 계속 이어지기를 바랐고, 다시 이런 순간을 맞을 수 있을지 고민할 만큼 현장이 소중했다고 돌아봤다.

그는 “현장 감독으로서 드리고 싶은 말씀은 진심으로 잘하셨다였다”며 “너무 멋있었고, 감사했다. 그리고 함께하게 돼서 진심으로 영광스러웠다”고 말했다. 이어 “정말 위대한 아티스트들과 함께한 오래한 기간이 제 평생 가장 행복하고 기억에 남을 시간인 것 같다”며 동료들에게 공을 돌렸다.

또한 “여러분은 정말 최선을 다해주셨고, 정말 최고셨다”며 “함께하게 돼서 큰 영광이었다”고 거듭 감사의 뜻을 밝혔다.

호프의 주연 배우 조인성 역시 작품에 참여한 이들에게 고마움을 전했다. 그는 “참 고생 많았던 작품”이라며 “새로운 것들을 만들어내려고 한 순간도 포기하지 않았던 감독님, 배우들, 스태프들 덕분에 이런 작품이 나오지 않았나 싶다”고 말했다.

아울러 영화가 관객과 만나는 순간 비로소 완성된다는 점을 강조하며 “호프를 응원해주신 관객 여러분께 이 모든 영광을 돌리겠다”고 덧붙였다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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