사진=KOVO 제공

“팀원들이 열심히 뛰어줬기 때문입니다.”

현대캐피탈 아웃사이드 히터 장추안(중국)이 펄펄 날았다. 개인 최다 득점(28점)에 트리플크라운(한 경기 후위 공격·서브 에이스·블로킹 각 3개 이상)까지 작성하며 팀의 2라운드 기분 좋은 출발을 이끌었다. 공을 선수단에게 돌리는 겸손함까지 빛났다.

장추안은 25일 수원종합운동장 실내경기장서 열린 한국전력과의 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 2라운드 첫 경기에 아웃사이드 히터로 선발 출전했다. 양 팀 최다인 28점을 기록하며 현대캐피탈이 세트 점수 3-2(25-16 20-25 23-25 25-16 15-13)로 승리를 거두는 데 큰 역할을 했다.

공격점유율(29%)은 높지 않았지만 순도가 달랐다. 공격성공률 58%로 순도 높은 결정력을 뽐냈다. 수비에서도 디그 4개를 모두 걷어냈고, 블로킹도 3개를 잡아냈다. 특히 서브에이스를 무려 5개나 꽂아 넣었다.

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자신의 플레이에 만족감을 드러냈다. 하지만 먼저 떠올린 건 역시 동료들이었다. 장추안은 “감사하다. 플레이에 만족한다”면서도 “무엇보다 팀원들이 함께 열심히 뛰어준 덕분에 이런 결과가 나왔다. 동료들에게 고마움을 느낀다. 앞으로도 합심해 다음 경기를 치르고 싶다”고 털어놨다.

서브 난조로 고민이 깊었기에 더욱 값진 반등이었다. 장추안은 “이전 경기까지는 서브에서 어려움을 많이 겪었다. 실수도 잦았다”고 돌아봤다. 이어 “매 경기 팀원들이 옆에서 많이 도와준 덕분에 서브 성공률을 끌어올릴 수 있었다. 앞으로도 계속 발전해 서브 성공률을 더 높이고 싶다”고 힘줘 말했다.

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첫 한국 무대 도전기도 순항 중이다. 낯선 환경 속에서도 조금씩 V리그에 녹아들고 있다. 장추안은 “쉽지 않은 리그라고 느꼈다. 중간중간 어려움도 있었다. 하지만 그만큼 수준 높은 좋은 리그”라고 평가했다. 그러면서 “주변 동료들과 한 경기씩 치러가면서 점차 익숙해지고 있다. 더 노력해 좋은 결과를 만들어내겠다”고 다짐했다.

아시아쿼터 제도를 통해 V리그에 입성한 만큼 책임감도 남달랐다. 자국 배구 후배들과 동료들을 향한 진심도 전했다. 장추안은 “훌륭한 중국 선수들이 V리그에 많이 진출해 기쁘다”며 “내 활약이 많은 중국 선수들에게 좋은 영향을 미쳤으면 좋겠다. 전 세계 무대에서 중국 선수들이 더 활발히 활약하길 바라는 마음”이라고 밝혔다.

수원=박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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