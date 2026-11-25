고(故) 안성기가 제47회 청룡영화상에서 공로상을 받았다. 시상자로 나선 배우 이정재는 고인을 추억하며 끝내 눈물을 보였고, 차남 안필립이 대리 수상해 아버지를 향한 애틋한 마음을 전했다.

25일 오후 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 제47회 청룡영화상이 열렸다.

고(故) 안성기가 제47회 청룡영화상에서 공로상을 받았다. 네이버 치지직 캡처

공로상 시상자로 무대에 오른 이정재는 "상을 받으실 분이 이 자리에 안 계신다"고 말문을 열었다. 이어 "그분을 국민배우로 불렀다. 선배님은 그 말을 늘 쑥스러워하셨다. 그저 배우로 불리는 걸 제일 좋아하셨다"고 고인을 떠올렸다.

이정재는 안성기의 영화 '라디오스타'를 자주 떠올린다며 현장에서의 모습을 회상했다. 그는 "현장에 그 누구보다 먼저 오셨고, 선배는 물론이고 촬영장 막내까지 한 사람 한 사람 챙겼다. 누구를 가르치려 하지 않고, 곁에 있으면 저절로 배우게 되는 분이었다"고 말했다.

고인을 향한 존경과 그리움이 담긴 이야기를 이어가던 이정재는 감정이 북받쳐 한동안 말을 잇지 못하기도 했다.

공로상은 안성기의 차남 안필립이 대신 받았다. 그는 수상 소감에서 "아버지께서 오늘 이 자리에서 직접 상을 받으셨으면 어떤 말씀을 하셨을까 곰곰이 생각해 봤다"며 고인이 평소 했을 법한 말을 떠올려 대신 전했다.

안성기는 올해 1월 별세했다. 2019년 혈액암 진단을 받고 완치 판정을 받았으나 재발 이후 투병 생활을 이어왔다

<뉴시스>

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