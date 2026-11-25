석진욱 한국전력 감독. 사진=KOVO 제공

“기준이 바뀌지 않길 바라는 마음입니다.”

석진욱 한국전력 감독이 현대캐피탈전 패배를 겸허히 수용했다. 판정 결과에도 이의를 달지 않았다. 다만 심판들이 세운 기준이 끝까지 일관되게 이어져야 신뢰가 쌓인다고 강조했다.

한국전력은 25일 수원종합운동장 실내경기장서 끝난 한국전력과의 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 2라운드 첫 경기서 세트 점수 2-3(16-25 25-20 25-23 16-25 13-15)으로 패했다. 5연승 행진도 마감됐다.

석진욱 한국전력 감독. 사진=KOVO 제공

출발부터 삐걱댔다. 1세트 초반 호흡이 흔들렸다. 2, 3세트에서 쇼와 우스만의 화력이 살아나며 승부를 뒤집었지만, 4세트를 무기력하게 내줬다. 운명의 5세트 역시 팽팽한 시소게임 끝에 13-15로 무릎을 꿇었다.

석 감독은 패인을 명확히 짚었다. 그는 “2라운드 첫 상대가 역시 만만치 않았다”며 “세트마다 기복이 있었고, 초반 집중력이 떨어져 세트를 내준 부분이 컸다”고 돌아봤다. 이어 “레오를 막는 데 집중하다 보니 높이가 좋은 장추안을 제어하지 못한 것이 패인이었다”고 덧붙였다.

1세트 초반 박승수를 향해 질책했던 장면도 언급했다. 석 감독은 “집중력이 떨어져 있었다. 초반부터 강하게 밀어붙이려는 마음가짐이 안일해 보였다”며 “그런 분위기를 만든 내 책임도 있다. 조금 더 집중해 주길 바라는 마음에 아쉬움이 컸다”고 설명했다.

석진욱 한국전력 감독. 사진=KOVO 제공

석진욱 한국전력 감독. 사진=KOVO 제공

가장 뼈아팠던 승부처는 5세트 12-13 상황이었다. 김진영의 오픈 공격을 두고 한국전력은 오버넷(네트 침범)이라며 비디오판독을 요청했다. 그러나 심판진은 현대캐피탈의 득점을 인정했다. 순식간에 매치포인트에 몰린 한국전력은 쇼의 득점으로 13-14까지 추격했으나, 장추안의 백어택을 막지 못하며 경기를 내줬다.

석 감독은 판정 자체보다 ‘기준의 일관성’에 목소리를 높였다. 그는 “마지막 비디오판독이 아쉽긴 하다. 우리 쪽으로 흐름이 넘어오던 상황이었지만 판정 기준이 그렇다니까 어쩔 수 없다”면서도 “올 시즌 끝까지 그 기준대로 밀고 갔으면 한다”고 힘주어 말했다.

수원=박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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