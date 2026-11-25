가수 서인영이 후배 가수들의 인사 태도에 대한 소신을 밝혔다.

25일 유튜브 채널 '더브라이언'에는 서인영이 출연했다.

가수 서인영이 후배 가수들의 인사 태도에 대한 소신을 밝혔다. 유튜브 캡처

이날 서인영은 브라이언과 친해진 계기에 대해 "내 전 남자친구의 친구다"라고 밝혔다. 브라이언은 "둘이 안 죽이게끔 중재를 해 줬다"고 회상했다.

서인영은 "난 어렸을 때 열정적으로 (연애를) 했던 것 같다"고 말했다. 이에 브라이언은 "킴 카다시안인 줄 알았다. 물 던지고"라며 당시 상황을 떠올렸다.

서인영은 20년 만에 쥬얼리 완전체 무대를 선보인 소감도 전했다. 그는 "너무 뭉클하고 좋았다. 혼자의 외로움이 채워졌다"고 털어놨다. 멤버들 가운데 가장 부딪쳤던 사람이 누구냐는 질문에는 "지현 언니가 불편했다"고 답했다.

과거 후배 가수의 인사 태도를 지적해 화제가 됐던 일도 언급했다. 서인영은 "사람, 가수, 선배를 떠나 사람을 보면 인사를 해야지 왜 고개를 까딱거리나"라고 말했다.

이어 "나한테 인사를 안 하는 후배들은 가수 후배가 아니라고 생각한다"고 강조했다.

브라이언이 "얼굴을 모를 수 있냐?"고 묻자 서인영은 "그래도 모르는 사람한테도 인사는 하잖아"라며 자신의 생각을 굽히지 않았다.

<뉴시스>

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