사진=WKBL 제공

에이스를 뒷받침하는 동료들의 활약에 두 사령탑의 표정이 엇갈렸다.

여자프로농구(WKBL) KB국민은행은 25일 아산이순신체육관서 열린 우리은행과의 KB스타뱅킹 2026~2027 WKBL 정규리그 원정경기서 62-51로 이겼다. 시즌 첫 연승을 달린 KB와 달리 우리은행은 3연패에 빠졌다.

경기 후 만난 김완수 KB 감독은 허예은(21점)과 박지수(18점) 못지않게 동료들의 활약을 높이 평가했다. 김 감독은 “양지수, 이윤미, 이채은, 성수연, 송윤하까지 제 역할을 잘해주고 있다”며 “시즌 초반엔 합이 맞지 않았는데 이제 각자의 자리에서 뭘 해야 하는지 알아가는 것 같다”고 미소 지었다.

허예은의 경기력이 살아나는 것도 이와 무관하지 않다. 이전엔 허예은이 주로 픽앤롤 공격을 전개했다면 이제는 사카이 사라와 이채은도 그 역할을 나눠 맡는다. 김 감독은 “옆에서 조금씩 도와주니 예은이도 자신이 해야 할 때를 정확히 인지하고 공격할 수 있는 상황이 나오는 것 같다”고 설명했다.

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반면 전주원 우리은행 감독은 이명관의 부진에 애가 탄다. 경기 전 김단비의 부담을 덜어줄 자원으로 이명관을 꼽았으나 이날 35분21초를 뛰면서 득점 없이 야투 5개와 자유투 2개를 모두 놓쳤다.

전 감독은 “본인도 미치겠다고 하더라. 연습을 안 하는 것도 아니다. 지금은 명관이 쪽에서 몇 개만 터져줘도 괜찮을 것 같은데 아쉽다”며 “공격에서 안 들어가는 건 어쩔 수 없으니 수비와 리바운드에 집중해달라고 했는데 그마저도 쉽지 않았다”고 돌아봤다.

리바운드 싸움서 21-45로 크게 밀린 것도 뼈아팠다. 전 감독은 “공격리바운드를 너무 많이 빼앗겼다. 그게 오늘 가장 아쉬운 부분”이라고 짚었다.

아산=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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