프로배구 현대캐피탈 장추안. 사진=KOVO 제공

‘서브면 서브, 블로킹이면 블로킹’

닷새 만의 리턴매치, 웃은 건 현대캐피탈이다. 치열한 접전 끝에 한국전력의 6연승을 막아섰다. 단숨에 현대캐피탈을 1위로 뛰어오르게 만든 일등공신은 장추안이다. 그의 활약이 있었기에 가능한 승리였다.

현대캐피탈은 25일 수원종합운동장 실내경기장서 끝난 한국전력과의 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 2라운드 첫 경기서 세트 점수 3-2(25-16 20-25 23-25 25-16 15-13)로 이겼다. 위력적인 ‘쌍포’ 장추안과 레오가 각각 28점, 20점을 기록하며 팀 승리에 앞장섰다. 5승 2패가 된 현대캐피탈은 승점 14로 리그 2위에 올랐다.

프로배구 현대캐피탈 장추안. 사진=KOVO 제공

프로배구 현대캐피탈 장추안. 사진=KOVO 제공

장추안은 말 그대로 ‘복덩이’다. 중국 배구대표팀 일원으로, 바야르사이한(몽골) 대신 올 시즌 새로 합류했다. 시즌 초반 복근 부상으로 두 경기를 걸렀지만 지난달 31일 대한항공전부터 코트에 나섰다. 이후 1라운드 4경기에서 모두 15점 이상을 뽑아냈고, 공격성공률도 50% 넘게 유지하며 존재감을 각인시켰다.

이날도 공수 양면에서 눈부셨다. 공격점유율(29%)이 높지 않았음에도 높은 공격성공률(58%)을 기록했다. 디그 4개를 모두 걷어냈고, 블로킹도 세 차례 잡아냈다. 특히 서브에이스를 무려 5개 성공시켰다. 군더더기 없는 완벽한 활약이었다.

프로배구 현대캐피탈 장추안. 사진=KOVO 제공

1세트는 장추안이 이끌었다. 초반 한국전력의 호흡이 흔들린 틈을 타 김진영과 함께 서브로 상대를 몰아붙였다. 장추안은 1세트에만 6점을 터뜨리며 팀 내 최다 득점을 기록했다. 레오(5점)까지 힘을 보탠 현대캐피탈이 1세트를 가볍게 따냈다.

2세트도 장추안의 존재감이 이어졌다. 한국전력이 우스만과 쇼를 앞세워 반격에 나섰고, 현대캐피탈은 신호진의 블로킹과 허수봉의 서브에이스로 맞섰다. 장추안은 3점을 올리면서 힘을 보탰지만 한국전력의 화력에 무릎을 꿇었다.

프로배구 현대캐피탈 장추안. 사진=KOVO 제공

프로배구 현대캐피탈 선수단. 사진=KOVO 제공

3세트는 치열한 시소게임이었다. 양 팀 모두 한 치도 물러서지 않았다. 장추안은 접전 속에서도 8점을 몰아쳤다. 매 세트 팀 내 최다 득점 행진을 이어갔다. 그러나 막판 집중력에서 갈렸다. 한국전력이 진지위와 신영석의 블로킹으로 치고 나갔고, 24-23 세트포인트에서 우스만의 공격 성공으로 세트를 내줬다.

4세트를 따내는 데 앞장선 장추안의 기세는 5세트까지 이어졌다. 체력이 떨어질 법한 순간에도 공격을 퍼부으며 승기를 굳혔다. 현대캐피탈을 웃게 만든 결정적 한 방이었다.

수원=박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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