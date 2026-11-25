사진=WKBL 제공

‘국보센터’ 박지수가 디펜딩 챔피언의 반등을 이끌었다.

여자프로농구(WKBL) KB국민은행은 25일 아산이순신체육관서 열린 우리은행과의 KB스타뱅킹 2026~2027 WKBL 정규리그 원정경기서 62-51로 이겼다. 지난 22일 삼성생명전서 4연패를 끊어낸 데 이어 시즌 첫 연승을 달렸다. 에이스 박지수 없이 치렀던 1라운드 맞대결 패배(51-57)도 설욕했다. 시즌 3승(5패)째다. 반면 우리은행은 3연패에 빠졌다.

박지수가 3점슛 1개를 포함해 18점 16리바운드 4어시스트 2블록슛으로 맹활약했다. 허예은도 21점을 올리며 승전고에 앞장섰다.

초반 분위기는 KB의 몫이었다. 직전 BNK전서 48득점에 그쳤던 우리은행의 슛 난조가 이날도 이어졌다. 1쿼터 김단비의 첫 득점 이후 6분 넘게 침묵했다. 그사이 KB는 이채은과 이윤미의 외곽포를 앞세워 달아났다. 박지수가 1득점에 그쳤음에도 동료들이 고르게 득점에 가세했다. 18-6으로 1쿼터를 마쳤다.

2쿼터 들어 우리은행서 후지모토 마코가 공격의 혈을 뚫었다. 외곽에서 포문을 열자 동료들의 슛 감각도 살아났다. 11-22로 뒤진 상황에서 11점을 내리 따냈다. 마코는 3점슛에 추가 자유투까지 성공시키는 4점 플레이를 완성하더니 상대 실책을 틈타 속공 득점으로 22-22 동점을 만들었다. KB는 박지수의 골밑 득점과 3점슛에 힘입어 28-24로 다시 앞선 채 전반을 마쳤다.

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후반 들어 박지수와 허예은의 호흡이 빛났다. 3쿼터 32-30까지 쫓긴 KB는 두 선수를 앞세워 달아났다. 허예은이 외곽포를 터뜨리면 박지수가 골밑을 공략했다. 박지수의 패스를 받은 허예은이 또 한 번 3점슛을 꽂아 넣으면서 43-30까지 격차를 벌렸다. 두 선수는 3쿼터에만 15점을 합작했다. 박지수는 상대 수비에 빈틈이 보이면 적극적으로 3점슛까지 시도했다.

홈팀도 가만히 있지 않았다. 최종장인 4쿼터 시작과 함께 김단비가 연속 득점을 올리고 변하정이 3점슛을 터뜨리면서 KB의 이른 작전타임을 끌어냈다. 이후 김단비와 변하정의 연이은 외곽포로 49-49 동점까지 만들었다.

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승부가 요동치자 박지수가 중심을 잡았다. 자유투에 이어 공격리바운드를 잡아 직접 득점하며 56-51을 만들었다. 수비에선 김단비의 슛을 블록했다. 허예은이 경기 종료 2분48초를 남기고 3점슛을 터뜨리면서 KB가 다시 승기를 잡았다. 박지수는 전반에만 실책 5개를 범하며 흔들리기도 했지만, 팀이 가장 필요로 하는 순간 제 몫을 해냈다.

한편 우리은행은 들쭉날쭉한 슛 감각에 또 한 번 신음했다. 이날 경기 전까지 6개 구단 중 야투 성공률(31.6%)과 3점슛 성공률(21.2%) 모두 최하위였다. 이날도 공격이 풀리는 시간과 침묵하는 시간의 편차가 컸다. 슈터들의 줄부상 속에 풀어야 할 숙제다.

아산=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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