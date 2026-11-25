이관희·유시은. 출처=이관희 SNS

‘결혼식 민폐 하객’ 논란에 휩싸인 농구선수 이관희와 모델 유시은 커플이 결국 고개를 숙였다.

두 사람은 24일 각자의 소셜미디어(SNS)를 통해 사과문을 게재하고 “이번 일로 불편함을 느끼신 모든 분께 진심으로 죄송하다”며 “결혼식장에서 버진로드를 걸었던 행동은 무지하고 경솔했다”고 밝혔다. 이어 “의도와는 별개로 결혼식의 주인공인 두 분의 입장을 충분히 헤아리지 못한 점을 깊이 반성하고 사과한다”고 덧붙였다.

이번 논란은 넷플릭스 예능 ‘솔로지옥3’에 함께 출연했던 인플루언서 윤하정의 폭로로 불거졌다. 윤하정은 전날 자신의 유튜브 채널에서 “내 결혼식을 예행연습하듯 찾아온 커플이 있었다”며 “식 전 버진로드를 걷고 주례대 앞에서 상황극을 하는가 하면, 혼인서약서까지 들춰봤다”고 토로했다.

해당 발언 직후 누리꾼들은 지난달 유시은의 유튜브 채널에 올라왔던 결혼식 하객 브이로그 영상을 지목했다. 영상 속 이관희와 유시은이 결혼 행진곡을 부르며 버진로드를 걷고, 주례대 앞에서 춤을 추며 상황극을 벌이는 모습이 윤하정의 설명과 일치했기 때문이다.

이관희·유시은 커플은 사과의 뜻을 전하면서도 일부 제기된 의혹에 대해서는 선을 그었다. 두 사람은 “버진로드를 걸은 행동은 변명의 여지 없는 잘못”이라면서도 “혼인서약서를 비롯한 타인의 물건이나 문서를 임의로 펼쳐본 일은 일절 없다”고 해명했다.

또한 논란이 공론화되기 전 이미 당사자와 소통을 마쳤다는 입장도 밝혔다. 이들은 “지난 9일 당사자로부터 영상 삭제 및 사과 요청을 받고 즉시 영상을 내렸으며, 각자 장문의 메시지로 사과를 전해 대화를 마무리한 상태였다”고 설명했다.

끝으로 두 사람은 “이번 일을 계기로 스스로를 깊이 돌아보고, 앞으로는 작은 말과 행동에도 신중하며 상대방을 먼저 배려하겠다”고 전했다.

한편, 지난 7월 열애를 인정한 이관희와 유시은은 이번 폭로의 당사자인 윤하정과 함께 ‘솔로지옥3’에 출연하며 인연을 맺었다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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