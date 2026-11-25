그룹 있지(ITZY) 멤버 채령이 사랑스럽고 발랄한 홀리데이 패션을 선보였다.
채령은 지난 24일 자신의 인스타그램에 “벌써 설레 크리스마스”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속 채령은 화이트 칼라와 단추 디테일이 돋보이는 블랙 반소매 피케 원피스를 착용해 클래식하면서도 슬림한 실루엣을 강조했다. 여기에 눈꽃 모양 브로치와 가슴 쪽 레터링 패치, 화이트 스트랩과 복슬복슬한 퍼 장식을 더해 아기자기하면서도 포근한 겨울 무드를 살렸다.
룩의 핵심은 양팔에 매치한 레드·화이트 배색의 노르딕 패턴 니트 암워머다. 자칫 단조로울 수 있는 블랙 앤 화이트 스타일링에 강렬한 연말 분위기를 불어넣었다. 정수리의 레드 리본 핀과 왼쪽 눈 밑 붉은 큐빅 리본 파츠 역시 키치하고 러블리한 매력을 배가시킨다.
한편, 채령은 지난 9일 첫 솔로 미니앨범 ‘Lovesick’을 발매하고 정식 솔로 데뷔에 나서며 활발한 활동을 펼치고 있다.
노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com
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