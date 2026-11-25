채영이 러블리하고 발랄한 홀리데이 패션을 선보였다. 출처=채령 SNS

그룹 있지(ITZY) 멤버 채령이 사랑스럽고 발랄한 홀리데이 패션을 선보였다.

채령은 지난 24일 자신의 인스타그램에 “벌써 설레 크리스마스”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

채영이 러블리하고 발랄한 홀리데이 패션을 선보였다. 출처=채령 SNS

채영이 러블리하고 발랄한 홀리데이 패션을 선보였다. 출처=채령 SNS

공개된 사진 속 채령은 화이트 칼라와 단추 디테일이 돋보이는 블랙 반소매 피케 원피스를 착용해 클래식하면서도 슬림한 실루엣을 강조했다. 여기에 눈꽃 모양 브로치와 가슴 쪽 레터링 패치, 화이트 스트랩과 복슬복슬한 퍼 장식을 더해 아기자기하면서도 포근한 겨울 무드를 살렸다.

채영이 러블리하고 발랄한 홀리데이 패션을 선보였다. 출처=채령 SNS

채영이 러블리하고 발랄한 홀리데이 패션을 선보였다. 출처=채령 SNS

룩의 핵심은 양팔에 매치한 레드·화이트 배색의 노르딕 패턴 니트 암워머다. 자칫 단조로울 수 있는 블랙 앤 화이트 스타일링에 강렬한 연말 분위기를 불어넣었다. 정수리의 레드 리본 핀과 왼쪽 눈 밑 붉은 큐빅 리본 파츠 역시 키치하고 러블리한 매력을 배가시킨다.

한편, 채령은 지난 9일 첫 솔로 미니앨범 ‘Lovesick’을 발매하고 정식 솔로 데뷔에 나서며 활발한 활동을 펼치고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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