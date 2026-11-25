성유리가 우수한 학업 성적을 인증했다. 출처=성유리 SNS

그룹 핑클 출신 배우 성유리가 학창 시절 모범생 면모를 입증했다.

성유리는 25일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “아버지가 여태 버리지 않고 고이 간직해 온 딸내미 성적표”라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 1995년 작성된 명일여자중학교 시절 성적통지표가 담겼다. 성적표 속 성유리는 전 과목에서 최고 등급인 ‘수’를 기록해 눈길을 끌었다. 당시 담임교사 역시 종합의견란에 “집중력과 자주성이 있으며 열심임”이라고 적어 성실했던 학창 시절을 짐작게 했다.

성유리의 남다른 학구열이 공개되면서 그의 가족 이력도 다시금 주목받고 있다. 성유리의 부친은 신학대학교 교수 출신이며, 친오빠는 소아청소년과 의사로 재직 중인 것으로 알려져 연예계 대표 ‘엘리트 집안’으로 꼽힌다.

한편, 경희대학교 연극영화학과를 졸업한 성유리는 1981년생으로 올해 45세다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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