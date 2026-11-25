사진=WKBL 제공

온전한 전력으로 경기하는 게 이렇게 어렵다.

우리은행과 KB국민은행이 25일 아산이순신체육관서 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구 정규리그 2라운드 경기를 앞뒀다. 경기 전 만난 양 팀 사령탑은 나란히 전력 누수에 대한 고민을 털어놨다.

강이슬과 이민지가 부상으로 빠진 우리은행은 한연우마저 허리 부상으로 이날 휴식을 취한다. 최근 복귀한 심성영도 여전히 재활을 병행하고 있다. 전문 슈터들의 잇따른 부상은 공격력 저하로 이어졌다. 우리은행은 직전 BNK전서 48득점에 그쳤다.

이 가운데 3점슛은 33차례 시도해 단 두 번만 성공했을 정도다. 전주원 우리은행 감독은 “찬스가 나고 3점슛을 쏘는 패턴도 쓰는데 들어가지 않으니 선수들이 위축되는 듯싶다”고 짚었다.

강이슬의 공백 속 에이스 김단비의 부담을 덜어줄 자원으로는 이명관과 아시아쿼터 선수들을 꼽았다. “사실 (카타야마) 나나와 (후지모토) 마코 역시 잔부상이 있어 컨디션이 좋지 않다. 그래도 지금으로선 이명관까지 포함해 이 셋이 더 분발해줄 수 있다면 팀에 큰 보탬이 될 것”이라고 짚었다.

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4연패를 끊고 한숨 돌린 KB에도 악재가 닥쳤다. 나윤정이 독감에 걸렸다. 김완수 KB 감독은 “어제 훈련까지 하다가 갑자기 열이 난다고 하더라. 오늘 아침 병원에서 검사했는데 양성이 나왔다”고 설명했다.

돌아온 박지수 역시 아직 정상 컨디션은 아니다. 다행히 직전 삼성생명전서 수비의 실마리를 찾았다. 몸 상태가 완전하지 않은 박지수가 상대를 끈질기게 따라다니며 대인 방어에 힘을 실었다. 김 감독은 “앞으로 맨투맨(대인 방어)의 비중을 높일 수밖에 없다”고 했다.

스위치 수비로 박지수가 외곽으로 끌려 나가는 상황을 최소화해야 할 터. 그간 부상 공백으로 팀 훈련으로 맞추지 못한 대목도 있다. 스크린 대처와 도움 수비 타이밍 등 동료들과 호흡을 맞추는 데도 시간이 필요하다는 게 김 감독의 설명이다.

김 감독은 “어려운 상황이지만 나머지 선수들이 잘 메워줘야 한다. 부상이 변명이나 핑계가 될 수는 없다”며 선수들의 집중력을 강조했다.

아산=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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