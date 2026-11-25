김민솔이 25일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 ‘2026 KLPGA 대상 시상식’에서 대상을 수상한 뒤 사진촬영을 하고 있다. KLPGA 제공

김민솔이 25일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 ‘2026 KLPGA 대상 시상식’에 참석해 사진촬영을 하고 있다. KLPGA 제공

김민솔(20·두산건설 We've)이 2026시즌 KLPGA 투어 피날레를 장식했다.

한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)는 25일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 ‘2026 KLPGA 대상 시상식’을 성황리에 개최했다.

1999년부터 이어져 본 시상식은 한 시즌 동안 최고의 활약을 펼친 선수들과 KLPGA에 아낌없는 사랑을 보내준 관계자 및 내외빈이 모두 참석해 1년 간의 대장정을 마무리하는 골프 축제다.

시상식의 피날레는 김민솔이었다. 올 시즌 3승을 차지하고 출전한 모든 대회에서 컷을 통과하며 최고의 퍼포먼스를 보여준 김민솔은 시즌 25번째 대회로 열린 ‘제26회 하이트진로 챔피언십’에서 신인상을 조기 확정 짓고, 이어 KLPGA투어 역대 최초로 단일 시즌 상금 16억원을 돌파하며 총상금 16억2843만9428원으로 상금왕에 등극했다. 여기에 대상까지 거머쥐며 3관왕에 등극한 김민솔은 2006년 신지애(38) 이후 20년 만에 신인상·대상·상금왕을 달성하는 영예를 누렸다.

김민솔은 대상 부상으로 상금 2000만원과 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 제공하는 클럽 프레지덴셜 스위트 객실 숙박권 1매를, 상금왕 부상으로 ‘덕시아나 상품권 4000만원’, 신인상 부상으로 ‘세라젬 척추 관리 의료기기 마스터 V9 2027’를 받았다.

서교림이 25일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 ‘2026 KLPGA 대상 시상식’에 참석해 사진촬영을 하고 있다. KLPGA 제공

타이틀 부문의 시상도 이어졌다. 다승왕 경쟁에서는 지난해 신인상을 차지한 서교림(20·삼천리)이 올 시즌 메이저 대회를 포함해 4승을 수확하며 다승왕을 차지했고, '세라젬 척추 관리 의료기기 마스터 V7 2027’를 부상으로 받았다.

유현조가 25일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 ‘2026 KLPGA 대상 시상식’에서 최저타수상을 수상한 뒤 사진촬영을 하고 있다. KLPGA 제공

시즌 최종전에서 판가름 난 최저타수상은 올 시즌 최종전에서 우승하며 시즌 3승을 거둔 유현조(21·롯데)가 지난해에 이어 2년 연속 수상했다. 유현조에게는 트로피와 함께 1000만원 상당의 ‘바이버 포인트’가 부상으로 주어졌다.

임희정이 25일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 ‘2026 KLPGA 대상 시상식’에 참석해 사진촬영을 하고 있다. KLPGA 제공

‘Most Improved Player Award(기량발전상)’ 수상자로 서교림이 호명됐고, 골프 팬이 온라인 투표로 직접 뽑은 ‘인기상’의 영광은 임희정(26·두산건설 We've)에게 돌아갔으며, 트로피와 함께 '세라젬 척추 관리 의료기기 마스터 V7 2027’를 부상으로 받았다.

올해 생애 첫 우승을 차지한 임진영(23·대방건설), 짜라위 분짠(27·하나금융그룹), 서교림, 장은수(28·굿빈스), 최예림(27·휴온스), 마서영(23·리쥬란) 등 6명의 선수는 ‘KLPGA 위너스클럽’에 가입하며, ‘세라젬 안마의자 파우제 M4’를 부상으로 받았다.

KLPGA 정규투어에서 10년 연속 활동한 정예 선수만 가입할 수 있는 ‘K-10클럽’에는 김수지(30·동부건설), 박민지(28·NH투자증권), 이다연(29·메디힐), 전우리(29·휴온스)가 이름을 올렸고, 350만원 상당의 ‘스노우큐 살얼음 냉장고’가 제공됐다. 또한, 정규투어에서 1승 이상을 거둔 13명의 선수에게는 ‘국내특별상’ 트로피와 함께 '감탄브라 상품권 200만원'이 주어졌다.

드림투어 상금왕 자리에 오른 주가인(23)과 챔피언스투어 상금왕인 이정은3(41)의 수상이 이어졌다. 주가인과 이정은3에게는 ‘덕시아나 상품권 2000만원’이 부상으로 제공됐다.

자선기금을 전달하는 시간도 마련되어 시상식에 따뜻함을 더했다. KLPGA 선수 기부금 6375만2000원에 메디힐 버디 적립금 1억2340만원을 더해 총 기부액 1억8715만2000원을 월드비전에 전달했다. 기부금은 취약계층 청소년 지원사업인 ‘월드비전 꿈날개클럽’에 사용될 예정이다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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