프로배구 한국전력 이민규. 사진=KOVO 제공

“기존에 있던 실력이 나오는 거라 생각합니다.”

세터 이민규(한국전력)의 활약이 날이 갈수록 돋보인다. OK저축은행 수석코치 시절부터 인연을 맺은 석진욱 한국전력 감독은 의연하다. 이적 후 달라진 모습이라기보다, 본래 지녔던 기량이 제자리를 찾았다고 보는 입장이다.

한국전력은 25일 수원종합운동장 실내체육관서 현대캐피탈과 HK흥국금융 2026~2027시즌 V리그 남자부 2라운드 첫 경기를 치른다. 1라운드 성적은 5승 1패(승점 14)로 1위다. 개막전 패배 이후 5연승을 질주하며 2021~2022시즌 이후 5시즌 만에 1라운드를 선두로 마쳤다.

상승세의 중심에는 이적생 세터 이민규가 있다. 2013~2014시즌 입단 후 13시즌 동안 OK저축은행에서만 뛴 원클럽맨이었지만, 올 시즌을 앞두고 한국전력으로 둥지를 옮겼다. 이적과 동시에 석 감독의 부름을 받아 주장 완장까지 찼다. 현재 세트 부문 2위(세트당 11.273개)를 달리며 팀 공격을 노련하게 조율 중이다.

석진욱 한국전력 감독. 사진=KOVO 제공

경기 전 만난 석 감독은 이민규의 부활 비결로 건강한 몸 상태를 꼽았다. 석 감독은 “OK저축은행 코치 시절부터 원래 토스가 좋았던 선수”라며 “그동안 잦은 부상에 시달렸고, 복귀하려다 오버페이스를 하면서 제 기량이 떨어졌었다”고 돌아봤다.

부상 악몽을 털어낸 것이 결정적이었다. 이민규는 최근 두 시즌 간 무릎 연골 수술과 재발이라는 불운을 겪었지만 이제는 통증을 지웠다. 석 감독은 “지난해 몸 상태가 괜찮다고 판단해 영입했는데, 데려와서 보니 컨디션이 더 좋아졌다”며 “몸 관리가 잘 돼 있다. 밸런스가 무너지려 할 때마다 적절히 조절해 주고 있다. 덕분에 원래 실력이 나오는 것 같다”고 설명했다.

석진욱 한국전력 감독. 사진=KOVO 제공

팀 전체의 톱니바퀴도 맞물려 돌아가기 시작했다. 석 감독은 “외국인 선수 둘과 이민규의 호흡이 잘 맞으면서 플레이가 빨라졌다”며 “여기에 신영석, 진지위가 중앙을 지키고 있다. 팀 밸런스가 좋아지면서 성적으로 이어졌다”고 짚었다.

치열한 내부 경쟁과 과감한 기용도 팀을 깨운 원동력이다. 석 감독은 “선수들에게 '잘하는 선수가 뛴다. 뛰고 싶으면 잘해라'라고 강조한다. 훈련 집중도가 올라가면서 교체 선수들까지 투입될 때마다 제 몫을 해주고 있다”고 말했다.

1라운드에 이어 2라운드 첫판에서도 현대캐피탈을 잡겠다는 각오다. 석 감독은 “현대캐피탈은 공격력이 강하고 서브와 블로킹이 좋은 팀”이라며 “소극적으로 나서면 승산이 없다. 오늘도 물러서지 않고 공격적으로 부딪히겠다”고 출사표를 던졌다.

수원=박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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