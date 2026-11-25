김하늘이 수수한 모습으로 근황을 공개했다. 출처=김하늘 SNS

배우 김하늘이 화장기 없는 수수한 모습으로 변함없는 동안 미모를 과시했다.

김하늘은 24일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “여름날의 추억”이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

김하늘이 수수한 모습으로 근황을 공개했다. 출처=김하늘 SNS

공개된 사진에는 지인들과 함께 해외에서 여유로운 여름휴가를 만끽하는 김하늘의 모습이 담겼다. 특히 기내 좌석 모니터에 비친 자신의 모습을 포착한 감각적인 셀카가 시선을 사로잡는다. 한 손을 턱에 괸 채 차분한 미소를 짓고 있는 그는 민낯에 가까운 얼굴에도 잡티 없는 피부와 청순한 분위기를 자랑해 감탄을 자아냈다. 함께 올린 현지 자연 풍경과 밤하늘 사진에서는 휴가의 낭만이 고스란히 전해진다.

1978년생으로 올해 48세인 김하늘은 2024년 7월 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘화인가 스캔들’에서 열연을 펼친 뒤 휴식을 취하며 차기작을 검토 중이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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