사진=WKBL 제공

“저도 빨리 왔으면 좋겠지만…”

여자프로농구 우리은행과 KB국민은행은 25일 아산이순신체육관서 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구 정규리그 2라운드 맞대결을 펼친다. 비시즌 KB에서 우리은행으로 자유계약(FA) 이적한 국가대표 포워드 강이슬의 출전은 아직 어렵다. 앞서 1라운드 때부터 이어진 부상 때문이다.

강이슬은 지난 4일 신한은행과의 시즌 첫 경기서 오른쪽 햄스트링을 다쳤다. 재활에 매진하고 있지만 복귀까지는 시간이 조금 더 필요하다. 경기 전 만난 전주원 우리은행 감독은 “병원의 OK 사인을 기다리고 있다. 지금도 조깅 정도는 하고 있지만 실전은 다르다”고 밝혔다.

그러면서도 “이번 주 병원에 가서 상태를 확인할 예정인데, 회복에 있어 개인 차가 있는 부위다. 추가 진단을 보고 판단해봐야 할 듯하다. 절대 무리시키지 않을 것”이라고 전했다.

적장도 강이슬의 공백을 의식했다. 김완수 KB 감독은 “우리은행의 원투펀치 중 한 명이다. 주축 선수 한 명이 없는 건 우리 팀으로선 조금 안도되는 부분”이라면서도 “그렇다고 우리가 (쉽게) 이길 수 있다는 건 아니다. 우리은행은 전통의 강호다. 또 김단비가 버티고 있는 팀”이라고 전했다.

실제로 KB는 강이슬이 빠진 지난 9일 첫 맞대결서 51-57로 패했다. 김단비(15점 14리바운드)와 이명관(14점)을 앞세운 우리은행에 고전했다. 물론 복수혈전을 벼르고 있는 KB 입장에선 당시 결장했던 ‘국보센터’ 박지수가 돌아왔다는 게 이번 맞대결의 가장 큰 차이다.

김 감독은 강이슬과의 추후 맞대결에 대해서도 “나중에 붙어보면 좀 더 재미있는 경기를 할 수 있을 것 같다. 그때는 또 이길 수 있는 방법을 찾으면서 (강이슬에 대비한) 수비도 준비해야 한다”고 경계했다.

아산=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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