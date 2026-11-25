신진서 9단이 박정환 9단을 꺾고 명인전 2연패를 달성하면서 15년 만에 의미 있는 기록을 세웠다.

신진서는 25일 경기 성남시의 판교 K바둑 스튜디오에서 인터넷 대국으로 펼쳐진 박정환과의 제49기 SG배 한국일보 명인전 결승 3번기 최종국에서 216수 만에 백 불계승을 거뒀다.

신진서 9단, 박정환 9단 꺾고 제49기 SG배 한국일보 명인전 우승. 한국기원 제공

신진서는 초반 우상귀 접전에서 기선 제압에 성공했고, 전투에서 이득을 보며 조금씩 격차를 벌렸다.

박정환이 추격에 나섰지만 흐름은 바뀌지 않았고, 신진서는 굳히기에 들어가 완승을 거뒀다.

이로써 신진서는 지난 23일 1국에서 213수 백 불계패를 당하고 24일 2국을 197수 흑 불계승으로 잡은 뒤 최종국을 가져와 종합 전적 2-1로 역전 우승을 달성했다.

2021년, 2023년, 2025년에 이은 해당 대회 4번째 우승으로, 박영훈 9단(2010년~2011년) 이후 15년 만에 연출한 명인전 2연패다.

또한 제27회 농심신라면배 세계바둑 최강전, 제4회 취저우 란커배 세계 바둑 오픈전, 제12회 국수산맥 국제바둑대회 세계프로최강전에 이은 시즌 4번째이자 개인 통산 48번째 우승이기도 하다.

한국기원에 따르면 신진서는 "2국에서 졌다고 생각한 순간도 있었지만 끝까지 최선을 다해서 좋은 결과가 있었다고 생각한다"고 소감을 밝혔다.

지난 2국에서 신진서는 초반 우위를 내줬지만 불리한 형세를 딛고 상대 실수를 낚아채 반격한 바 있다.

우승 상금 7000만원을 받게 된 신진서는 "명인전이 부활한 이후 좋은 결과를 낼 수 있어 기쁘고, 내년에도 꼭 타이틀을 방어하고 싶다"고 힘줘 말했다.

반면 박정환은 2년 연속 명인전 결승에서 신진서를 상대했지만 다시 좌절했고, 상대 전적은 26승 54패로 벌어졌다.

준우승에 그친 박정환에게는 상금 2500만원이 주어진다.

1968년 초대 대회 이후 한국 바둑을 대표하는 전통 기전으로 자리매김한 명인전은 2015년 제43기를 끝으로 잠시 중단됐다가 2021년 부활했다.

올해 대회는 본선 모든 대국을 대면 온라인으로 진행해 이목을 끌기도 했다.

<뉴시스>

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