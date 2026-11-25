“오늘 경기에만 집중하려고 합니다.”
현대캐피탈이 5일 만에 다시 만난 한국전력을 상대로 설욕전을 펼친다. 필립 블랑 현대캐피탈 감독의 시선은 오직 코트 위 집중력에 쏠려 있다. 큰 폭의 변화 대신 경기 자체에 몰입해 선수들의 기량을 극대화하겠다는 구상이다.
현대캐피탈은 25일 수원종합운동장 실내체육관서 한국전력과 HK흥국금융 2026~2027시즌 V리그 남자부 2라운드 첫 경기를 치른다. 1라운드 성적은 4승 2패(승점 12)로 3위다. 연승 흐름을 이어가다 직전 한국전력전에서 덜미를 잡혔던 만큼 복수의 칼날을 갈고 있다.
사령탑 역시 지난 패배의 아쉬움을 곱씹었다. 경기 전 만난 필립 블랑 감독은 “1라운드를 종합적으로 돌아보진 않았지만, 한국전력전은 이겼어야 하는 중요한 경기였다. 승리했다면 1위까지 올라갈 수 있었다”며 “아쉬움을 뒤로하고 오늘 경기에만 집중하려 한다”고 강조했다.
5일 만에 치르는 리턴매치지만 파격적인 변화는 두지 않았다. 블랑 감독은 “리그 일정에서 5일은 결코 짧지 않은 시간”이라며 “라인업에 많은 변화를 가져갈 건 없다. 대신 훈련을 충실히 소화했고, 경기에 임하는 자세와 코트 위 경기 운영 방안에 대해 선수들과 많은 이야기를 나눴다”고 설명했다.
1라운드 맞대결에서 고전했던 서브 공략에 대해서도 짚었다. 블랑 감독은 “지난 경기에서는 리시브가 약한 우스만을 향한 서브 공략이 제대로 이뤄지지 않았다”며 “오늘은 기복 없이 서브로 상대를 흔들겠다”고 각오를 다졌다.
팀 공격력은 여전히 매섭다. 공격성공률 리그 1위(57.32%) 레오가 건재하고, 시즌 초반 복근 부상으로 두 경기에 결장했던 장추안도 복귀 후 77점을 몰아치며 화력을 더했다. 탄탄한 쌍포를 현대캐피탈이 한국전력에 패배를 되갚을 수 있을지 시선이 쏠린다.
수원=박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com
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