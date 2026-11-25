필립 블랑 현대캐피탈 감독. 사진=KOVO 제공

“오늘 경기에만 집중하려고 합니다.”

현대캐피탈이 5일 만에 다시 만난 한국전력을 상대로 설욕전을 펼친다. 필립 블랑 현대캐피탈 감독의 시선은 오직 코트 위 집중력에 쏠려 있다. 큰 폭의 변화 대신 경기 자체에 몰입해 선수들의 기량을 극대화하겠다는 구상이다.

현대캐피탈은 25일 수원종합운동장 실내체육관서 한국전력과 HK흥국금융 2026~2027시즌 V리그 남자부 2라운드 첫 경기를 치른다. 1라운드 성적은 4승 2패(승점 12)로 3위다. 연승 흐름을 이어가다 직전 한국전력전에서 덜미를 잡혔던 만큼 복수의 칼날을 갈고 있다.

필립 블랑 현대캐피탈 감독. 사진=KOVO 제공

사령탑 역시 지난 패배의 아쉬움을 곱씹었다. 경기 전 만난 필립 블랑 감독은 “1라운드를 종합적으로 돌아보진 않았지만, 한국전력전은 이겼어야 하는 중요한 경기였다. 승리했다면 1위까지 올라갈 수 있었다”며 “아쉬움을 뒤로하고 오늘 경기에만 집중하려 한다”고 강조했다.

5일 만에 치르는 리턴매치지만 파격적인 변화는 두지 않았다. 블랑 감독은 “리그 일정에서 5일은 결코 짧지 않은 시간”이라며 “라인업에 많은 변화를 가져갈 건 없다. 대신 훈련을 충실히 소화했고, 경기에 임하는 자세와 코트 위 경기 운영 방안에 대해 선수들과 많은 이야기를 나눴다”고 설명했다.

필립 블랑 현대캐피탈 감독. 사진=KOVO 제공

1라운드 맞대결에서 고전했던 서브 공략에 대해서도 짚었다. 블랑 감독은 “지난 경기에서는 리시브가 약한 우스만을 향한 서브 공략이 제대로 이뤄지지 않았다”며 “오늘은 기복 없이 서브로 상대를 흔들겠다”고 각오를 다졌다.

팀 공격력은 여전히 매섭다. 공격성공률 리그 1위(57.32%) 레오가 건재하고, 시즌 초반 복근 부상으로 두 경기에 결장했던 장추안도 복귀 후 77점을 몰아치며 화력을 더했다. 탄탄한 쌍포를 현대캐피탈이 한국전력에 패배를 되갚을 수 있을지 시선이 쏠린다.

수원=박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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