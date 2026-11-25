사진=뉴시스

“저는 지금도 과격하다. 적당히 제가 하더라도 좀 이해해 주셨으면 좋겠다.”

한 수원 삼성 팬의 질문에 이정효 감독이 이렇게 답했다. 이 감독은 팀이 이겨도 경기 내용이 마음에 들지 않으면 벤치에서 화를 내고 가끔씩 그라운드에 들어가 선수들을 채찍질한다. 하지만 내년에 재개되는 K리그 ‘슈퍼매치’에서는 자제하겠다는 뜻을 밝혔다.

수원 삼성의 미디어데이가 열린 25일 성남시 분당구 네이버 그린팩토리 커넥트홀. 이날 한 팬이 이 감독에게 질문을 던졌다. “슈퍼매치에서 감독님이 조금 과격한 액션을 하길 원한다”며 “지난 5년 동안 수원 삼성이 FC서울에게 너무 많이 졌다”고 했다. 하지만 이 감독은 자제하겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 “지금도 과격한데, 더 과격하면 집에서 쫓겨난다”며 “적당히 하더라도 이해해주셨으면 한다”고 했다.

이 감독이 이렇게 말한 이유가 있다. 그는 “와이프가 직접 (영상을) 보라고 링크를 복사해서 보내준다. 나도 보기 민망할 때가 있다”며 “그 부분을 많이 지적당한다”고 설명했다.

축구 팬들 사이에서 이 감독의 행동은 다소 엇갈리지만 열정만큼은 인정한다. 이 감독은 “축구장에서 준비하는 과정이 중요하다. 그게 잘 안 나왔을 때는 나도 모르게 과도하게 하는 행동이 있다”고 했다. 그러면서 “벤치에서 막 옷을 집어 던진다거나 아니면 물통을 바닥에 던진다던가 옷을 벗었다 입었다 벗었다 입었다 혼자 좀 과하게 과한 행동을 하면 그 영상이 유튜브에 많이 올라온다”고 했다.

중요한 건 슈퍼매치에서 이기는 것이다. 이 감독은 “슈퍼매치는 처음이다. 경기장에서 직접 느껴보고 싶다”고 했다. 이어 “중압감은 (보통 경기와) 똑같을 것 같다. 그냥 우리가 하고 싶은 축구를 하겠다”고 힘줘 말했다. 그러면서 “찾아오신 분들이 재미없지 않게 하겠다”고 강조했다.

그러면서 “서울은 K리그1 우승팀이다. 우리나라 축구 최상위 리그에서 1위를 하는 건 정말 쉬운 일이 아니다”라며 “그 좋은 팀과의 경기가 기다려진다”고 기대했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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