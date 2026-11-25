종합 콘텐츠 제작사 제이원더(JWONDER)가 8년째 도네이션 콘텐츠를 제작하며 방송을 통한 나눔의 가치를 전하고 있다.

지난 22일 방송된 TV조선 ‘나누는 행복 희망플러스’는 연말을 앞두고 MC 하루와 함께 도움이 필요한 국내 아동들의 사연을 조명했다.

제이원더가 제작한 ‘나누는 행복 희망플러스’는 사회적 관심에서 소외된 국내외 취약계층의 삶을 조명하고 시청자들이 이들의 이야기에 공감하며 실질적인 나눔에 동참할 수 있도록 돕는 프로그램이다. 콘텐츠를 통해 사회적 가치를 실천하는 ESG 경영의 일환이기도 하다.

제이원더는 2019년부터 8년째 MBC, MBC플러스, TV조선 등 주요 방송사와 함께 다양한 도네이션 프로그램을 제작해 왔다. 단순한 후원 독려를 넘어 스토리텔링과 다양한 방송 포맷을 결합하며 도네이션 콘텐츠의 영역을 넓혀왔다.

주요 제작 프로그램으로는 MBC플러스 4부작 휴먼다큐멘터리 ‘휴먼다큐 소원’을 비롯해 TV조선 ‘나누는 행복 희망플러스’, MBC플러스 ‘기부 ON 나누면 행복’, MBC ‘장애인 인식개선 프로젝트 희망 노트’, MBC플러스 ‘글로벌 도네이션쇼 W’ 등이 있다.

이 밖에도 MBC드라마넷 ‘나누는 라디오쇼 온에어’, MBC ‘괜찮아 가족이니까’ 등 다양한 프로그램을 통해 나눔과 공감의 메시지를 전달해 왔다.

제이원더의 도네이션 콘텐츠는 시청자의 공감이 실제 나눔으로 이어질 수 있도록 한다는 점에서 의미가 있다. 콘텐츠가 오락과 정보 전달을 넘어 사회공헌의 매개체로 활용될 수 있음을 보여주는 사례다.

‘나누는 행복 희망플러스’는 오는 12월 6일 오후 7시50분 열악한 환경 속에서도 희망을 잃지 않고 살아가는 케냐 아이들의 이야기를 전하며 연말 나눔의 의미를 되새긴다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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