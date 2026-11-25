더 스쿼드 협업 아티스트인 아이브. 크래프톤 제공

크래프톤이 ‘펍지: 배틀그라운드’와 ‘배틀그라운드 모바일’을 아우르는 시즌형 음악 프로젝트 ‘더 스쿼드(THE SQUAD)’를 선보인다. 첫 번째 협업 아티스트로는 그룹 아이브(IVE)가 참여한다.

크래프톤은 25일 두 게임이 공동으로 진행하는 ‘더 스쿼드’를 공개했다고 밝혔다. 프로젝트는 오리지널 음원과 뮤직비디오, 게임 내 콘텐츠를 하나로 연결하는 방식으로 진행된다.

내년 출시 10주년을 맞는 배틀그라운드는 장기 수명 주기(PLC)를 갖춘 IP로 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. 그동안 게임과 애니메이션 IP는 물론 프리미엄 차량 브랜드, 아티스트 등 다양한 분야와 협업하며 콘텐츠 영역을 확장해 왔다.

더 스쿼드 역시 이러한 협업 경험을 토대로 게임과 음악을 결합해 기존 이용자뿐 아니라 음악 팬들에게도 새로운 접점을 제공하기 위해 기획됐다. 크래프톤은 앞으로도 콘텐츠 다각화를 통해 펍지 IP 전반의 선순환 성장 구조를 강화하고 두 자릿수 성장을 이어간다는 계획이다.

더 스쿼드는 시즌별로 새로운 아티스트가 참여해 배틀그라운드만을 위한 오리지널 곡을 발표한다. 음원과 뮤직비디오 공개 이후에는 동일한 콘셉트의 아이템이 게임에 적용돼 온·오프라인 콘텐츠를 유기적으로 연결한다. 기존 컬래버레이션이 아티스트의 기존 대표곡이나 콘셉트를 게임에 반영하는 방식이었다면, 이번 프로젝트는 배틀그라운드를 주제로 음악 자체를 새롭게 제작한다는 점에서 차별화된다.

첫 주자인 아이브와의 협업은 앞서 4일 진행된 44.1 업데이트를 통해 시작됐다. 당시 배틀그라운드 PC의 론도 맵과 게임 아이템에 아이브의 ‘LOVE DIVE’ 콘셉트를 적용했다. 모바일이 함께 선보이는 첫 시즌 ‘THE SQUAD feat. IVE’에서는 신곡 ‘Renegade’와 뮤직비디오가 더해진다. 곡과 영상에는 앞선 협업의 사랑스럽고 몽환적인 분위기와 달리 배틀그라운드 속 전장을 배경으로 한 아이브의 강렬하고 자신감 있는 모습이 담긴다.

크래프톤은 이날 배틀그라운드 공식 유튜브 채널을 통해 프로젝트의 첫 키아트와 뮤직비디오 티저를 공개했다. 다음 달 2일에는 뮤직비디오 전체 영상과 함께 더 스쿼드의 시작을 알리는 게임 내 콘텐츠 업데이트를 진행한다. 컬래버레이션 아이템은 전 플랫폼에 출시되며, PC와 콘솔에는 키아트에 등장한 테마 공간도 마련된다.

게임별 콘텐츠 적용 일정은 PC가 다음 달 2일, 모바일이 7일, 콘솔이 10일 순이다. 같은 날인 2일에는 서울 성동구 펍지 성수에서 팝업 스토어를 열고 아이브가 참여하는 ‘리스닝 파티’도 개최할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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