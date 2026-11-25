이정효 수원 삼성 감독이 25일 경기도 성남 네이버 그린팩토리에서 열린 2026 수원 삼성 미디어데이에서 미소 짓고 있다. 사진=뉴시스

이정효 수원 삼성 감독이 25일 성남 네이버 그린팩토리에서 열린 2026 수원 삼성 미디어데이에서 취재진 질문에 답변하고 있다. 사진=뉴시스

“니(너)가 알아서 해야지라는 말이 잊혀지 않습니다.”

이정효 수원 삼성 감독은 선수들에게 ‘카톡 과외’를 해준다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 등 유럽에서 뛰어난 활약을 펼친 선수들의 영상을 편집해서 선수들에게 일일이 카톡으로 전달한다. 이런 부지런함의 뒤에는 선수 시절 남몰래 겪었던 아픔이 있었다.

이 감독은 25일 성남시 분당구 네이버 그린팩토리 커넥트홀에서 열린 미디어데이에서 이유를 밝혔다. 이 감독은 “선수 시절 딱 한 번 어떤 지도자한테 어떻게 하면 경기에 나갈 수 있냐고 대답했다. 그러자 ‘니가 알아서 해야지’라고 했다. 지금까지도 잊히지 않는다”고 말했다. 그러면서 “얼마나 잘하고 싶었으면 지도자를 찾아가서 물어봤을까. 그런데 돌아온 대답이 그랬다. 그때부터 머릿속에 많은 생각을 하게됐다”고 돌아봤다.

굳게 결심했다. 지도자가 되면 적어도 선수들이 성장하고 잘할 수 있는 방법을 가르쳐줘야겠다고. 이 감독은 “노력은 선수 본인이 해야되지만 지도자라면 방법은 가르쳐줘야 한다고 생각한다”고 강조했다.

제자들도 노력하고 있다. 이 감독은 최근 이건희에게 EPL 벤 화이트와 이건희의 움직임을 비교한 영상을 보냈다. 이건희는 “더 없나요?”라고 물었다고 한다. 이 감독은 “이건희가 평상시에도 계속 노력하지만 돌아온 대답이 웃겼다”고 미소 지었다.

이날 미디어데이에 참석한 김준홍 역시 “감독님께서 내가 부족한 부분을 콕 집어서 말씀해 주신다. 내가 올바른 방향으로 성장하고 있다는 생각이 든다”고 말했다. 고종현은 “감독님께서 한 수 위를 보고 내게 영상을 보내주신다. 더 배우고 싶다는 생각이 든다”고 웃었다.

정성을 쏟는다. 이 감독은 “내게는 많이 힘든 작업”이라며 “선수들에게는 일대일이지만, (나는) 우리 팀 30명이 넘는 선수들에게 (영상을) 일일이 보내야 한다”면서도 “그렇지만 이렇게 배우려는 선수가 있기 때문에 내겐 큰 힘이다. 큰 동기부여”라고 말했다.

이 감독의 겨울은 바쁘다. 비시즌 유럽으로 출국해 빅리그 구단들의 경기를 보면서 현장에서 보며 공부한다. 오는 9일 영국으로 출국한다. 맨시티-첼시전과 아스널-맨유전을 볼 예정이다.

성남=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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