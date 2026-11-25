사진=줌바

젠지미(Gen Z美) 그룹 키키(KiiiKiii)의 이솔과 수이가 생애 첫 줌바(Zumba®) 클래스에 도전했다. 글로벌 라이프스타일 브랜드 줌바(Zumba®)는 지난 17일 이솔과 수이가 실제 수강생들과 함께한 특별 클래스 현장을 담은 콘텐츠를 금일 줌바와 키키 공식 인스타그램을 통해 공동 공개한다고 25일 밝혔다.

평소 무대에서 역동적인 퍼포먼스를 보여온 이솔과 수이는 이날 줌바 수강생으로 참여했다. 한국 최초의 줌바 교육 전문가(ZES)인 제니퍼 김 강사가 진행한 약 45분간의 클래스에서 두 멤버는 수강생들과 함께 다양한 음악에 맞춰 강사의 동작을 따라 하며 밝고 활기찬 에너지를 선보였다.

무대 위에서 완성도 높은 안무를 소화하던 모습과 달리 이날 두 멤버는 자유롭게 몸을 움직이며 춤을 즐기는 시간을 가졌다. 다른 수강생들과 함께 땀 흘리고 에너지를 나누며 평소 무대에서 볼 수 없었던 친근한 매력도 드러냈다.

특별 클래스를 이끈 제니퍼 김 강사는 “이솔과 수이가 수강생들과 자연스럽게 어울리며 적극적으로 참여하는 모습이 인상적이었다”며 “줌바는 누구나 자신의 속도에 맞춰 즐길 수 있다는 것이 가장 큰 매력”이라고 말했다.

사진=줌바

키키의 이솔과 수이는 “처음 참여한 줌바 클래스였는데, 신나는 음악에 맞춰 다른 수강생들과 함께 춤추다 보니 시간이 금방 지나갔다”며 “다 같이 땀 흘리며 에너지를 나눌 수 있어 무대와는 또 다른 즐거움을 느낄 수 있었다”고 전했다.

한편 줌바는 살사, 메렝게, 힙합, K팝 등 세계 각국의 경쾌한 음악과 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 안무를 결합한 전신 유산소 운동 프로그램이다. 줌바에 따르면 한 시간 클래스에서 최대 1,000kcal를 소모할 수 있으며 반복적인 스텝과 전신 움직임을 통해 운동 효과를 높이는 동시에 춤 실력이나 운동 경험에 관계없이 누구나 참여할 수 있도록 구성됐다. 음악과 춤을 통해 일상의 스트레스를 해소하고 함께 움직이는 즐거움을 제공하는 ‘운동처럼 느껴지지 않는 운동(Exercise in Disguise)’을 지향한다고 관계자는 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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