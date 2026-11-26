‘신의 구슬’의 서사를 한층 풍성하게 만들 탄탄한 조연 라인업이 베일을 벗으며 기대감을 높이고 있다.

JTBC 새 토일드라마 ‘신의 구슬’ 제작진은 25일 정진영, 강말금, 이준혁, 최광록, 박지일의 캐릭터 스틸컷을 선보였다.

다음달 5일 첫 방송을 앞둔 신의 구슬은 몽골과의 전쟁이 30여 년간 이어지며 고려가 위기에 처한 1258년을 배경으로 한다. 나라를 지키는 성물 관음보주를 찾아 전장으로 향한 호송대의 투쟁, 그리고 이들을 구하기 위해 나선 황녀의 이야기를 그린다.

작품에는 ‘재벌집 막내아들’, ‘더블유(W)’, ‘그녀는 예뻤다’ 등을 연출한 정대윤 감독과 ‘정도전’, ‘녹두꽃’, ‘어셈블리’ 등을 집필한 정현민 작가가 참여했다. 안보현, 이성민, 수현, 하윤경, 윤균상에 이어 정진영, 강말금, 이준혁, 최광록, 박지일까지 합류해 완성도 높은 연기 앙상블을 예고한다.

먼저 정진영은 백결(안보현 분)의 아버지 백차승 역을 맡았다. 평별초에서 출발해 정4품 병부시랑에 오른 입지전적인 인물로, 우직한 성품과 함께 말투와 행동 곳곳에 야전 장수의 기질이 남아 있다. 아들 백결과는 쉽게 좁혀지지 않는 갈등을 이어가지만, 마음 한편에는 아들을 향한 애정을 품고 있다. 야별초 별초장 최구(이성민 분)가 호송대에 합류하는 데 결정적인 계기를 제공하는 등 이야기 전개에도 중요한 역할을 한다. 묵직한 연기력으로 작품마다 존재감을 보여준 정진영이 백차승의 복잡한 심리와 부자 사이의 감정 대립을 어떻게 표현할지 주목된다.

강말금은 최구의 아내 설아로 분한다. 고려 시대 유랑 천민인 양수척 부족장의 딸인 설아는 속내를 쉽게 드러내지 않지만, 다양한 기예와 양수척 특유의 뛰어난 생존 능력을 갖춘 인물이다. 최구와는 생사의 갈림길에서 극적으로 인연을 맺었다. 두 사람이 만들어갈 사랑 이야기는 백결과 왕희(수현 분)의 서사와는 또 다른 감동을 전할 예정이다. 강말금은 설아가 지닌 강인함과 모성애, 애틋한 감정을 섬세하게 그려낼 것으로 기대된다.

이준혁은 민간에서 비공식적으로 포로를 쇄환하는 박포 역을 맡는다. ‘칼 앞에 장사 없고, 금붙이 앞에 국경 없다’는 세상의 이치를 일찌감치 깨달은 능글맞은 장사치다. 포로수송선을 이용해 인주(현재의 인천) 나루터와 몽골군 점령지를 오가며 포로를 실어 나른다. 현재는 포로 거래로 생계를 유지하지만 과거에는 궁궐 안팎을 드나들었던 이력도 지녔다. 과거와 현재가 얽힌 그의 행보가 극에 어떤 변화를 가져올지 관심이 모인다. 다양한 캐릭터를 자신만의 색으로 소화해 온 이준혁의 새로운 연기에도 기대가 쏠린다.

몽골군 인물들도 극에 긴장감을 더한다. 최광록은 고려 원정군 총사령관 자릴타이의 측근 아리크를 연기한다. 칸의 친위부대 케식텐 소속 장수인 아리크는 냉철한 카리스마와 뛰어난 무예를 겸비한 인물이다. 관음보주를 찾아 나선 호송대와 피할 수 없는 대립을 예고한다. 강렬한 체격과 분위기를 지닌 최광록이 아리크의 차가운 면모와 위협적인 존재감을 어떻게 완성할지 이목이 쏠린다.

박지일은 왕희의 아버지인 황제 역으로 극의 중심을 잡는다. 재위 내내 무신정권의 꼭두각시처럼 지내온 황제는 한 사건을 계기로 황권을 되찾는 듯했으나 다시 위기를 맞는다. 현명하고 온화한 성품을 지녔지만, 노환으로 판단력이 흐려지고 고집이 강해진 상태다. 백결이 관음보주를 찾는 여정에 나서도록 만드는 결정적인 인물이기도 하다. 박지일은 권력의 소용돌이 속에서 흔들리는 황제의 고뇌를 깊이 있는 연기로 표현할 전망이다.

이처럼 신의 구슬은 각기 다른 사연과 목적을 지닌 인물들을 통해 이야기의 층위를 넓힌다. 주인공들의 운명에 영향을 미칠 개성 강한 캐릭터들과 이를 연기할 배우들의 만남이 어떤 시너지를 만들어낼지 관심이 집중된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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