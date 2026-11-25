사진=한화이글스 제공

“시스템 야구로 발전시켜 나가기 위해…”

2027시즌 대비를 위해 프로야구 한화 구단 관계자들이 한 자리에 모였다.

한화는 25일 “전날 대전 인터시티호텔서 2027시즌 대비 구단 워크숍을 진행했다”고 밝혔다.

이날 워크숍에는 박종태 대표이사와 석장현 단장을 비롯한 운영부문 직원, 전력분석원 등 프런트와 류지현 감독을 비롯한 1군, 퓨처스 코칭스태프 전원이 참석했다. 개최 목적은 구단이 지향하는 방향성과 팀 컬러를 공유하고, 현장의 의견 수렴을 통한 시스템 고도화 및 구성원 별 역할 정립을 통해 원 팀(One Team) 공감대를 형성하는 데 있다.

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궁극적으로 기존 프런트 야구, 현장 야구에 국한되지 않은 구단의 시스템 야구를 지향하고자 하는 한화의 비전을 실현하기 위한 첫 발자국을 내디딘 것이다. 단기적으로는 최근 마무리 된 2027시즌 대비 육성 맞춤형 1차캠프의 성과를 바탕으로 개선 과제를 공유하고, 비활동 기간 선수 관리 방향과 2027시즌 스프링캠프 훈련 계획을 수립해 지도 방향의 일관성을 확보하는 데 중점을 뒀다.

행사는 석 단장의 워크숍 취지 설명을 시작으로 데이터사이언스팀의 전력분석 시즌 지원 계획 발표, 트레이닝 파트의 선수 별 부상 관리 및 트레이닝 계획 공유, 스카우트팀의 신인 선수 육성 방향 공유, 코칭스태프의 파트 별 개별 미팅 및 논의 결과 공유에 이어 류지현 감독의 워크숍 총평 및 2027년 선수단 운영계획 발표로 마무리 됐다.

특히 1군과 퓨처스, 육성군에 이르기까지 지도 방향의 일관성을 확립하기 위해 투수, 타격, 수비, 작전주루, 배터리 파트의 1군, 퓨처스 담당코치들이 모여 논의를 진행하고 결과를 공유하는 시간이 마련됐다.

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이번 워크숍에서 도출된 결과는 오는 26일 열리는 전체 선수단 워크숍에서 류 감독이 선수단 전체에게 피드백을 제공하는 방식으로 전달될 예정이다.

류 감독은 “이번 워크숍에서 현장과 프런트가 모두 모여 프런트가 현장에 구단의 방향을 공유하고, 현장 역시 앞으로의 계획을 제시하면서 이것을 점차 한화의 시스템 야구로 발전시켜 나가기 위해 모두가 많은 준비를 해 주셨다”며 “현장과 프런트가 같은 방향성을 지니고 프런트, 1군, 퓨처스 모두가 일관성 있게 팀이 운영될 수 있도록 함께 협력해서 궁극적으로는 시스템화 된 한화이글스의 야구를 펼쳐나갈 것”이라고 전했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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