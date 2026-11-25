사진=하이브로

‘드래곤빌리지’ 제작사 하이브로(대표 원세연)가 파트너 개발사 데브갓(대표 홍준영)과 협력해 신작 모바일 게임 ‘삼국지 GO! : 방치형 키우기 RPG’(이하 삼국지 GO!)를 25일 국내외 시장에 정식 출시했다고 25일 밝혔다.

데브갓이 개발하고 하이브로가 퍼블리싱을 담당하는 ‘삼국지 GO!’는 삼국지 세계관에 레트로 스타일의 도트 그래픽과 병기 합성 시스템을 접목한 방치형 키우기 RPG다.

이용자는 지속적으로 생산되는 병기를 합성해 상위 단계의 강력한 병기를 획득하고, 이를 활용해 장수와 군단을 성장시킬 수 있다. 간편하고 직관적인 합성 방식을 통해 캐릭터 육성의 재미를 경험하며 장수들과 함께 관문을 돌파하고 천하통일을 목표로 게임을 진행하게 된다.

위·촉·오·군웅 진영의 주요 장수들은 각각의 특징을 살린 도트 캐릭터로 등장한다. 장수별 고유 능력과 화려한 오의 연출을 통해 전투의 시각적 재미를 높였으며, 다양한 장수를 조합해 이용자만의 군단을 구성할 수 있도록 했다.

전투 콘텐츠도 다양하게 마련했다. 신수토벌과 고대유적, 격전, 패왕결전 등을 통해 성장시킨 군단의 전투력을 확인하고 새로운 목표에 도전할 수 있다.

이용 편의성을 높이기 위한 기능도 적용했다. 임무를 한 번에 완료할 수 있는 일괄 완료 기능과 던전 자동 진행 시스템을 제공하며, 접속하지 않은 상태에서도 자원을 획득하는 오프라인 보상 시스템을 지원한다. 이를 통해 반복적인 조작 부담을 줄이고 장수 수집과 전투 등 주요 콘텐츠에 집중할 수 있도록 구성했다.

하이브로는 "삼국지라는 친숙한 세계관에 병기 합성의 직관적인 재미와 장수를 수집하고 키우는 방치형 RPG의 매력을 담았다"며 "누구나 쉽고 부담 없이 즐길 수 있는 삼국지 GO!에서 자신만의 군단을 완성하고 천하통일에 도전하는 즐거움을 경험하시길 바란다"고 전했다.

한편, 하이브로는 정식 출시를 기념해 신규 이용자를 위한 다양한 이벤트와 특별 쿠폰 'TKGO1125'를 제공한다. 쿠폰은 2027년 1월 31일까지 게임 내 설정 메뉴에서 사용할 수 있다.

<삼국지 GO!>는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어를 통해 다운로드할 수 있으며 게임 및 출시 기념 이벤트에 대한 자세한 내용은 공식 라운지에서 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]