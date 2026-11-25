사진=리브위드

리브위드(대표 장준영)는 스포츠마케팅 전문기업 코스마(대표 이강한)와 스포츠 및 라이프스타일 행사 분야의 공동사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 지난 24일 체결했다고 25일 밝혔다.

리브위드는 기업과 공공기관, 비영리단체를 연결해 ESG 캠페인과 사회공헌 프로젝트를 기획·운영하는 ESG 전문기업이다. 기업의 ESG 전략을 참여형 프로그램으로 구현하고 브랜드와 시민, 비영리 파트너가 함께 사회적 가치를 만들어갈 수 있도록 캠페인 기획부터 현장 운영, 성과 관리까지 통합 서비스를 제공하고 있다.

코스마는 스포츠마케팅 분야의 전문성을 바탕으로 스포츠대회와 이벤트를 기획·운영하고 관련 네트워크를 활용한 사업을 추진하고 있다. 스포츠 콘텐츠를 기반으로 다양한 행사와 브랜드 협업 기회를 발굴하고 현장 중심의 스포츠 이벤트를 운영하고 있다.

이번 협약은 양사가 보유한 전문성과 네트워크를 결합해 러닝대회, 골프대회, 스포츠 페스티벌 등 다양한 스포츠·라이프스타일 행사의 기획부터 개최, 운영, 홍보, 후원 사업까지 협력하기 위해 마련됐다.

주요 협력 분야는 ▲러닝대회·골프대회·스포츠 페스티벌 공동 기획 및 운영 ▲기업·브랜드 후원 및 협찬 유치 ▲공동 마케팅 및 홍보 콘텐츠 제작 ▲참가자 모집 및 현장 체험 프로그램 개발 ▲ESG·사회공헌·기부 캠페인 연계 등이다.

협약에 따라 리브위드는 기업 및 브랜드 네트워크와 ESG·사회공헌 프로그램 기획 역량을 바탕으로 파트너십 개발과 공동 홍보를 담당한다. 코스마는 스포츠 행사 기획·운영 경험과 관련 네트워크를 활용해 행사별 실행 계획 수립과 현장 협업을 지원할 예정이다.

양사는 스포츠 이벤트에 브랜드 경험과 사회적 가치를 접목한 참여형 프로그램을 공동 기획한다는 계획이다. 이를 통해 기업의 브랜드 마케팅과 ESG 활동을 연계하고, 참가자가 함께 참여할 수 있는 스포츠 비즈니스 모델도 발굴해 나갈 방침이다.

리브위드 장준영 대표는 “스포츠는 다양한 세대와 소비자가 함께 참여하고 소통할 수 있는 강력한 플랫폼이자 기업과 브랜드의 가치를 효과적으로 전달할 수 있는 매개체”라며 “앞으로도 코스마와의 긴밀한 협력을 통해 스포츠마케팅과 ESG를 결합한 차별화된 프로젝트를 지속적으로 발굴하고 기업과 브랜드, 참여자가 함께 사회적 가치를 만들어가는 다양한 사업을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

양사는 이번 업무협약을 바탕으로 다양한 스포츠·라이프스타일 행사 분야에서 협력 기회를 발굴하고 개별 프로젝트별 구체적인 실행 방안을 마련해 나갈 예정이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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