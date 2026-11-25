[사진제공=웨이크원]

가수 김재환이 음악 팟캐스트 ‘수석연구회’를 통해 음악에 대한 진솔한 이야기를 나누며 호스트로서의 역량을 보여줬다.

김재환은 지난 7월 8일 첫 번째 에피소드 공개를 시작으로 약 4개월간 K-뮤직 아카이브 채널 스톤뮤직의 ‘수석(秀石)연구회’ 호스트로 활약했다.

‘수석연구회’는 ‘쓸데없이 구체적인 인생 순간에 과하게 진지하게 BGM을 고르는 음악 연구회’를 콘셉트로 한 뮤직 팟캐스트다. 누구나 한 번쯤 경험했을 법한 일상의 순간을 주제로 각자의 기억과 감정, 취향이 담긴 ‘인생 BGM’에 대한 이야기를 나누는 콘텐츠다.

김재환은 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 김태래와 공동 호스트로 호흡을 맞췄다. 매회 주제에 맞는 게스트를 초대해 음악에 얽힌 각자의 경험을 풀어내며 ‘수석연구회’만의 플레이리스트를 완성했다.

특히 김재환은 게스트들의 이야기에 귀 기울이고 적재적소에 질문을 던지며 대화의 흐름을 자연스럽게 이끌었다. 가수로서 음악을 대하는 진지한 태도와 공감 능력을 바탕으로 다양한 연령층의 공감을 얻었다.

한편 김재환이 호스트로 활약한 ‘수석연구회’의 마지막 에피소드는 25일 스톤뮤직 공식 유튜브 채널과 스포티파이를 통해 공개된다.

◆다음은 ‘수석연구회’ 마지막 에피소드 업로드를 앞둔 김재환의 일문일답이다.

Q. 뮤직 팟캐스트 '수석연구회'를 성공적으로 마무리한 소감이 궁금합니다.

A. 사실 아직 끝이라는 실감이 나지 않는데, '수석연구회'의 호스트로 함께할 수 있어 정말 영광이었습니다. 저를 믿고 든든하게 이끌어 주신 제작진분들께 감사드립니다. 게스트분들도 평소 꼭 만나 뵙고 싶었던 분들이었기에, 촬영을 떠나 정말 행복한 시간이었습니다.

Q. 가장 기억에 남는 에피소드를 꼽아본다면요?

A. 바비, 김하온 님과 함께한 에피소드가 기억에 남습니다. 아무래도 제가 발라드를 주로 부르다 보니 저와는 다른 장르의 음악을 하는 두 분의 이야기가 흥미로웠어요. 음악을 대하는 태도나 가치관에서 저와 닮은 점과 또 다른 점도 발견할 수 있어 신선했습니다. 대화 중간중간에 나오는 '스껄', '예아' 같은 추임새도 무척 인상적이었어요. 하하.

Q. '수석연구회'를 통해 음악적으로 얻은 경험이나 변화가 있다면요?

A. 다양한 아티스트들과 대화를 나누며 배운 것도 많고, 눈앞에서 라이브를 들으며 음악적으로도 많은 자극을 받았습니다. 그리고 저마다 다른 목소리지만 공통적으로 음악을 향한 사랑이 배어 있다는 것도 깨닫게 되었고요. 앞으로 저도 음악을 통해, 조금은 투박할지라도 진심이 담긴 이야기들을 많이 써 내려가고 싶습니다.

Q. 공동 호스트로서 함께 팟캐스트를 이끈 제로베이스원 김태래와의 호흡은 어땠나요?

A. 태래씨는 저처럼 서바이벌 프로그램을 거쳐 메인보컬로 데뷔한 후배라 평소에도 관심을 갖고 지켜봤고, 목소리도 참 좋아했어요. 실제로 들어보니 훨씬 더 좋았고, 타고난 음색이 부럽기도 했습니다. 저희 둘 다 발라드를 좋아하다 보니 태래씨가 준비해 오는 곡들이 하나같이 제 취향이어서, 제 플레이리스트에 추가하고 싶을 정도였어요. 앞으로도 계속 좋은 형, 동생 사이로 잘 지냈으면 좋겠어요.

Q. '수석연구회'를 사랑해 주신 시청자분들에게 인사 부탁드립니다.

A. 그동안 '수석연구회'를 사랑해 주신 시청자분들께 진심으로 감사드립니다. 음악으로 하나 되어 재미와 감동을 함께 느낄 수 있었던 소중한 프로그램이라고 생각합니다. 개인적으로는 이번이 끝이 아닌 잠시 쉬어 가는 시간이었으면 좋겠어요. 간절히 바라면 언젠가 다시 만날 수 있을 테니 너무 슬퍼하지 않으셨으면 좋겠습니다. 부디 여러분의 하루하루가 마음에 걸리는 일 없이 평온하고 행복하기를 바랍니다. '수석연구회', 또 만나요!

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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