사진=KBO 제공

프로야구를 즐기는 방법, 인공지능(AI) 기술이 더해지며 훨씬 더 다채로워진다. 한국야구위원회(KBO)가 글로벌 기술 기업 구글과 손잡고 야구 팬들에게 새로운 디지털 경험을 제공한다.

KBO는 25일 구글과 2027 KBO리그 공식 검색 파트너십을 체결했다고 밝혔다. 구글은 내년 시즌 공식 스폰서로도 참여한다. 이날 협약식에는 허구연 KBO 총재와 신경자 구글 아시아태평양 지역 플랫폼·디바이스 마케팅 총괄 등이 참석했다.

양측은 구글 검색과 AI 서비스 제미나이를 활용해 팬들이 선수와 구단, 경기 기록 등을 더욱 편리하게 찾아볼 수 있도록 협력한다. 정규리그 생중계 화면과 KBO 공식 유튜브, 인스타그램 등 다양한 채널을 통해 관련 서비스를 소개할 예정이다.

콘텐츠 분야에서도 협력을 확대한다. 시즌 준비 과정과 스프링캠프, 유소년 야구 육성 등을 소재로 구글과 제미나이를 활용한 콘텐츠를 선보인다. 올스타전 등 주요 행사에서는 팬들이 직접 참여할 수 있는 프로그램도 마련할 계획이다.

허 총재는 “세계적인 기술 기업 구글과의 협력을 통해 팬들이 KBO리그의 다양한 매력을 더욱 쉽게 발견하고, 야구를 즐기는 경험을 한층 확대할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

신 총괄 역시 “이번 KBO와의 협력을 통해 구글의 기술이 야구 팬들에게 새로운 정보 탐색 경험과 가치를 제공할 수 있기를 기대한다”고 화답했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]