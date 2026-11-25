넥슨 제공

넥슨의 자회사 넥슨게임즈가 개발 중인 신작 미소녀 게임 ‘파레이돌리아(FAREIDOLIA)’가 ‘애니메 X 게임 페스티벌(AGF) 2026)’에서 다양한 체험 프로그램을 선보인다.

넥슨은 25일 ‘파레이돌리아’의 AGF 2026 부스 운영 계획과 현장 프로그램을 공개했다.

부스는 오는 12월 4일부터 6일까지 경기도 일산 킨텍스 제1전시장 A14 구역에 조성된다. 게임 속 주요 장소인 ‘타소가레관’을 테마로 꾸며지며, 방문객이 직접 게임을 플레이하는 시연 존과 다양한 콘텐츠를 체험하는 공간으로 나뉜다.

시연 존에서는 국내 최초로 한국어 버전 게임을 공개한다. 관람객은 현실과 비슷하면서도 이질적인 분위기를 지닌 이세계 도시 ‘아니마시’에서 펼쳐지는 일상과 전투 콘텐츠를 경험할 수 있다. 음성인식 인터랙션 존에서는 방문객의 말에 반응하는 메이츠와 대화를 나누고 가위바위보 게임도 즐길 수 있다.

게임 속 ‘타소가레관’의 일상을 옮겨놓은 체험 공간도 눈길을 끈다. 신발 정리와 파 뽑기 등 미니게임을 비롯해 포토존이 운영된다. 부스 곳곳의 스탬프 랠리를 완주한 방문객에게는 캐릭터 일러스트가 담긴 데롱데롱 아크릴 키링과 박스 티슈, 마우스 장패드 등 다양한 굿즈를 제공한다.

현장 미니 스테이지에서는 날짜별 무대 프로그램도 진행된다. ‘파레이돌리아 개발자 토크’에는 넥슨게임즈 IO본부 김용하 본부장과 차민서 PD 등 개발진이 참석해 관람객들과 실시간 질의응답을 나눈다. ‘타소가레관 리스닝 파티’에서는 스튜디오 알로의 미츠키요 대표가 게임 음악의 제작 과정과 배경을 소개할 예정이다.

이외에도 ‘메이츠 호흡 테스트’ 등 관람객이 참여할 수 있는 현장 이벤트가 마련된다. 각 프로그램에 참여하면 기념 굿즈도 받을 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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