세계적으로 줄기세포와 재생의학에 대한 관심이 커지고 있다. 국내에서도 환자 안전을 지키면서 치료 기회를 넓힐 수 있도록 재생의료 제도를 합리적으로 정비해야 한다는 목소리가 나오고 있다.

대한줄기세포치료학회(KAST, 회장 김응석·이사장 이희영)는 이 같은 방안을 모색하기 위해 일본 재생의료 전문가를 국내로 초청해 일본의 제도와 현장 경험을 듣고 국내 적용 가능성을 논의했다.

학회는 지난 15일 서울 강남 ST센터에서 열린 2026년 추계학술대회에 일본 고베국제의료교류재단 고토 아키노부 이사장(전 효고의대 교수·고베 첨단재생의료복합단지 고문)을 초청해 한·일 재생의료의 현재와 미래를 이야기했다.

이번 초청은 앞서 대한줄기세포치료학회가 일본 고베에 소재한 국립이화학연구소(RIKEN)와 여러 첨단의료 관련 기관을 방문하며 추진해 온 국제 학술 교류의 연장선이라는 점에서 의미가 깊다.

고토 이사장은 일본이 재생의료의 활성화를 위해 치료의 위험도에 따른 관리체계와 전문적인 심의제도를 운영하며, 의료 현장에서 재생의료를 적용할 수 있는 다양한 제도적 기회를 마련하고 있다는 점을 강조했다.

또한 일본의 제도적 경험을 참고해 한국에서도 환자의 안전성과 과학적 근거를 바탕으로 의료진의 전문성과 임상 경험을 합리적으로 활용할 수 있는 재생의료 환경을 마련할 필요가 있다는 의견을 제시했다.

이번 학술대회에서는 일본의 제도를 단순히 도입하는 차원에 그치지 않고 국내 의료 환경에 적합한 제도 개선과 안전관리, 의료진 교육 및 임상 근거 축적이 함께 이뤄져야 한다는 점에도 주목했다.

김응석 회장(라파셀의원 대표원장)은 “학회는 의료진의 전문성을 높이기 위한 교육 활동을 강화하고, 국내 재생의료의 발전과 합리적인 제도 개선을 위해 의료 현장의 목소리를 정부와 유관기관에 전달하는 소통의 창구로서 정책적인 역할까지 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 대한줄기세포치료학회는 2008년 창립 이후 18년간 개원가 중심의 재생의학 발전을 이끌어오고 있다. 향후 한·일 양국의 의료진과 연구기관 간 교류를 확대하고, 국민들에게 보다 안전하고 발전된 재생의료의 기회를 제공할 수 있도록 학술적·제도적 노력을 이어갈 계획이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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