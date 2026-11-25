사진=웨이크원

데뷔 2주년을 맞은 그룹 이즈나(izna)가 무한한 가능성을 현실로 만들어가고 있다.

2024년 11월25일 미니 1집 ‘N/a’를 발매하며 가요계에 정식 데뷔한 이즈나는 오늘(25일) 데뷔 2주년을 맞았다. 마이, 방지민, 코코, 유사랑, 최정은, 정세비로 구성된 이즈나는 여섯 멤버의 각기 다른 개성과 역량을 하나로 모으며 K-팝 시장에서 자신들만의 입지를 다져왔다.

이즈나는 Mnet 아이돌 서바이벌 프로그램 ‘I-LAND2 : N/a’를 통해 탄생했다. 데뷔 전부터 비주얼과 탄탄한 실력, 스타성으로 글로벌 팬들의 관심과 사랑을 받았다. 치열한 경쟁 속에서 다양한 무대를 경험하며 개개인의 역량을 입증한 것은 물론 무한한 성장 가능성을 지닌 팀의 탄생을 예고했다.

기대에 부응하듯 지난 2년간 이즈나는 꾸준히 성장했다. 팀의 정체성을 각인시킨 ‘IZNA’를 시작으로 ‘맘마미아(Mamma Mia)’, ‘메트로놈(METRONOME)’ 등 매 활동 새로운 음악과 콘셉트에 도전하며 음악적 스펙트럼을 넓혀왔다. 하나의 이미지에 안주하지 않고 새로운 모습을 보여주며 ‘다음이 궁금한 그룹’으로 자리매김했다.

퍼포먼스 역량도 한층 성장했다. 데뷔 초 신인다운 에너지로 눈길을 끌었다면 이제는 한층 여유로운 무대 매너와 정교한 퍼포먼스, 멤버 간 팀워크를 바탕으로 다양한 콘셉트를 소화하고 있다. 주어진 콘셉트를 소화하는 데 그치지 않고 자신들만의 스타일로 재해석하는 능력은 이즈나의 성장을 보여주는 대목이다.

멤버 개개인의 강점도 팀의 경쟁력을 뒷받침하고 있다. 섬세한 표현력을 지닌 마이, 무대 장악력이 돋보이는 방지민, 파워풀한 퍼포먼스와 개성 있는 랩을 선보이는 코코, 보컬과 댄스에 더해 랩까지 아우르는 올라운더 유사랑, 탄탄한 가창력을 갖춘 최정은, 풍부한 표현력과 끼를 지닌 막내 정세비까지 각자의 역량을 발휘하며 팀의 완성도를 높이고 있다.



이즈나의 무대는 더욱 넓어진다. 데뷔 첫 콘서트 투어 ‘2026-2027 izna Concert Tour: WHO DAT GIRL?’을 통해 세계 각지의 팬들과 만난다. 최근에는 일본 오사카에서 열린 ‘2026 마마 어워즈(2026 MAMA AWARDS)’ 무대에 오르며 글로벌 팬들에게 눈도장을 찍었다.

데뷔 2주년을 기념해 팬들을 위한 특별한 선물도 준비했다. 이즈나는 이날 2주년 기념 스페셜 음원 ‘IWALY (사랑으로 남길)’을 공개한다. 지난 2년간 성장의 여정을 함께해 온 팬들에게 전하는 감사와 애정의 메시지를 담았다. 앞으로 함께 써 내려갈 새로운 이야기에 대한 약속이라는 점에서 더욱 뜻깊다.



지난 2년간 다양한 음악과 무대를 통해 팀의 색깔을 구체화해 온 이즈나는 쌓아온 경쟁력을 바탕으로 본격적으로 새로운 활약에 나선다. 폭넓어진 음악적 스펙트럼과 무대 위 자신감, 멤버 개개인의 역량, 글로벌 팬덤과의 유대까지 더 큰 도약을 위한 기반을 차근차근 다져온 만큼 데뷔 3년 차에 접어든 이들이 앞으로 보여줄 음악과 무대에 관심이 쏠린다.

무엇보다 주목할 점은 이즈나가 여전히 성장 중이라는 점이다. 지난 2년간 다양한 음악과 무대를 선보이며 멤버들의 매력을 보여준 만큼 앞으로의 활약상과 매력이 더욱 기대되는 그룹이다. 이즈나에게 데뷔 2주년은 지난 성장을 돌아보는 이정표인 동시에 새로운 가능성을 향한 출발점으로 자리매김할 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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