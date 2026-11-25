㈜한진(이하 한진)은 물류 현장의 인공지능(AI) 전환과 업무 효율화를 위해 사내 해커톤 ‘한진 커넥톤(Connecthon)’을 개최했다고 25일 밝혔다.

11월 중순부터 약 한 달간 진행되는 이번 행사는 현업 실무자가 사내 데이터와 생성형 AI 기술을 활용해 업무 개선 방안을 마련하는 프로그램이다. 행사명은 연결을 뜻하는 ‘커넥트(Connect)’와 ‘해커톤(Hackathon)’을 합성한 것이다.

참가자들은 IT 전문 개발 인력이 아닌 현업 실무자로 구성됐다. 각 팀은 물류 업무 과정에서 발생하는 문제를 해결하고 생산성을 높이기 위한 AI 에이전트를 직접 기획·개발한다.

수행 과제는 ▲반복·정형 업무 자동화 ▲사내 지식 활용 ▲고객 문의 및 불만 분석 ▲데이터 시각화 및 이상 탐지를 통한 의사결정 지원 등 4개 분야로 구성됐다.

한진은 지난 10월 말 사내 공모를 통해 11개 팀을 선발했다. 사전 오리엔테이션과 기초 교육을 거쳐 지난 18일 오프라인 워크숍을 진행했다. 참가자들은 아마존웹서비스(AWS)의 AI 제품 설계(AI-PDS) 및 소프트웨어 개발 방법론(AI-DLC)을 기반으로 팀별 과제와 개발 방향을 설정했다.

개발 과정에는 자연어로 AI와 소통하며 프로그램을 구현하는 ‘바이브 코딩(Vibe Coding)’ 방식이 적용된다. AWS와 메가존클라우드가 기술 교육 등을 지원하며, 한진정보통신 소속 시스템 운영·관리(SM) 개발자 10명이 멘토로 참여한다.

참가팀은 약 한 달간 멘토링을 거쳐 물류 현장에 적용할 수 있는 AI 서비스를 개발할 예정이다.

한진은 이번 해커톤을 통해 현업 실무자의 AI 활용 역량을 높이고 데이터 기반의 업무 개선을 확대할 계획이다.

한진은 올해 상반기 임직원의 누적 AI 교육 이수 시간이 2000시간을 넘어섰으며, 전 임직원에게 구글의 생성형 AI 서비스 ‘제미나이 프로(Gemini Pro)’ 이용 권한을 제공하고 있다.

한진 관계자는 “AI 활용은 이제 모든 물류 실무자가 갖춰야 할 핵심 역량”이라며 “커넥톤을 시작으로 대량의 물류 데이터를 다루는 AI 데이터 분석 등 실무 밀착형 AI 교육 프로그램을 지속 확대해 글로벌 종합 물류 기업의 위상에 걸맞은 업무 혁신을 이어가겠다”고 밝혔다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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