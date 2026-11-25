내년 1월 베트남 하노이에서 열리는 제41회 골든디스크어워즈가 주요 부문 후보를 공개했다. 방탄소년단, 아이브, 에스파, 코르티스가 디지털 음원과 음반 본상 양쪽에 이름을 올렸다.

골든디스크어워즈를 주최·주관하는 HLL은 25일 제41회 골든디스크어워즈 디지털 음원·음반 본상 및 신인상 후보를 발표했다.

후보는 지난해 11월 초부터 올해 10월 말까지 발매된 음원과 음반을 대상으로 디지털 음원 이용량, 음반 판매량 등 정량 평가를 통해 선정했다. 한 아티스트가 여러 음원 또는 음반을 발표한 경우 각 부문에서 가장 높은 성적을 거둔 대표작을 후보로 선정했다.

디지털 음원과 음반 본상 부문에는 각각 20팀이 이름을 올렸다.

디지털 음원 본상 후보는 리센느, 방탄소년단, 소연, 순순희(지환), 아샤트리·이예은·전건호, 아이브, 아이오아이, 아일릿, 악뮤, 에스파, 에이티즈, 엔믹스, 올데이프로젝트, 최예나, 코르티스, 키키, 태연, 프로미스나인, 플레이브, 하츠투하츠다.

음반 본상 후보는 라이즈, 르세라핌, 방탄소년단, 보이넥스트도어, 스트레이 키즈, 아이브, 알파드라이브원, 앤팀, 에스파, 엑소, 엔시티 드림, 엔시티 위시, 엔하이픈, 엔시티 127, 연준, 정한X조슈아, 코르티스, 클로즈 유어 아이즈, 투모로우바이투게더, 투어스다.

음원 이용량과 음반 판매량을 합산해 선정한 신인상 부문에서는 네이즈, 롱샷, 모디세이, 베이온, 아워벌스데이, 알파드라이브원, 앤더블, 에반, 에이앤, 에이투오 라이트, 최립우, 키빗업, 튜넥스, 튜이드, 플레어 유 등 15팀이 경쟁한다. 이 가운데 알파드라이브원은 신인상과 음반 본상 후보에 동시에 올랐다.

한 해 동안 음악 팬들의 사랑을 받은 대중음악을 결산하는 제41회 골든디스크어워즈는 내년 1월 9~10일 베트남 하노이 VEC(Vietnam Exposition Center) 야외 특설무대에서 열린다.

지난해에 이어 성시경과 문가영이 MC를 맡으며 배우 류승룡, 김무열, 지창욱, 황인엽, 고윤정이 시상자로 참석한다.

이번 시상식에는 베트남 대표 은행인 MB뱅크가 타이틀 스폰서로 참여한다. 글로벌 여행 플랫폼 트립닷컴 그룹과 알리바바 그룹 산하 따마이 엔터테인먼트의 신규 비즈니스 브랜드 마이싯도 시상식 개최에 협력한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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