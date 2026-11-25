중장년층이 가장 걱정되는 질병 중 하나가 ‘치매’다. 이들은 기억력을 지키기 위해 책을 읽고, 퍼즐을 풀고, 새로운 것을 배우기도 한다. 그런데 최근 의학계에서는 치매 예방을 위해 머리뿐 아니라 ‘배’도 살펴봐야 한다는 이야기가 나오고 있다.

‘뱃살이 많으면 치매에 걸릴 위험도 높아질까?’

뜻밖에 복부비만과 치매는 꽤 관련이 있다. 중년의 비만과 당뇨병은 노년기 치매 위험을 높이는 요인으로 잘 알려져 있다. 우리가 흔히 걱정하는 뱃살과 혈당이 뇌 건강에도 영향을 미칠 수 있다는 뜻이다.

그 이유는 무엇일까. 우리 뇌는 몸무게의 약 2%에 불과하지만, 쉬고 있을 때도 몸 전체 에너지의 약 20%를 소비한다. 그만큼 산소와 영양분을 끊임없이 공급받아야 한다.

그런데 혈당이 오랫동안 높거나 혈관 건강이 나빠지면 뇌에도 부담이 생긴다. 특히 복부에 지방이 지나치게 쌓이면 몸속에 만성적인 염증이 생기기 쉽고, 이러한 변화는 뇌 건강에도 좋지 않은 영향을 미칠 수 있다.

쉽게 말해 뇌가 건강하게 일하려면 몸 전체의 건강 상태도 좋아야 한다는 것이다.

그렇다면 뱃살을 줄이고 혈당을 관리하면 치매 위험도 낮출 수 있을까?

이같은 질문에 새로운 관심을 불러일으킨 것이 있다. 바로 비만 치료제다. 요즘 큰 인기를 끌고 있는 위고비와 마운자로는 식욕을 줄여 체중 감량을 돕는 약물이다. 그런데 과학자들은 이 약들이 살을 빼는 것 이상의 효과를 나타낼 가능성이 있다고 보고 있다.

최근 당뇨병 환자들을 대상으로 한 일부 대규모 연구에서는 위고비와 같은 계열의 약물을 사용한 사람들이 다른 당뇨약을 사용한 사람들보다 치매 진단을 받는 비율이 낮게 나타났다.

살을 빼는 약이 치매 위험과도 관련이 있다니, 흥미로운 발견이 아닐 수 없다. 물론 아직 이 약들이 치매를 예방한다고 확정할 수는 없다. 연구에서 치매 발생률이 낮게 나타났다고 해서 반드시 약물 자체가 그 원인이라는 뜻은 아니기 때문이다.

더욱 흥미로운 질문은 따로 있다.

그렇다면 이미 치매가 시작된 사람에게도 도움이 될까?

안타깝게도 현재까지의 결과는 기대와 달랐다. 최근 초기 알츠하이머병 환자들을 대상으로 진행된 대규모 임상시험에서는 같은 계열의 약물이 기억력 저하를 늦추는 효과를 입증하지 못했다.

여기서 한 가지 중요한 사실을 생각해 볼 필요가 있다. 치매는 어느 날 갑자기 생기는 질병이 아니다. 실제로 알츠하이머병과 관련된 뇌의 변화는 기억력에 문제가 나타나기 훨씬 전부터 시작될 수 있다.

따라서 기억력이 떨어진 뒤 치료하는 것도 중요하지만, 그전에 치매 위험을 높이는 요인들을 관리하는 일 역시 중요하다.

물론 뱃살이 있다고 반드시 치매에 걸리는 것도 아니고, 날씬하다고 치매에 걸리지 않는 것도 아니다. 치매는 나이와 유전적 요인, 혈관 건강, 생활습관 등 다양한 원인이 복합적으로 작용하는 질병이기 때문이다.

이와 관련 치매 예방을 위해 위고비나 마운자로를 맞아야 할까, 고민하는 사람도 있을 것이다.

여기에 답을 하자면 현재로서는 ‘그렇지 않다’. 건강한 사람에게서 치매 예방 효과가 입증된 것은 아니며, 이러한 목적으로 약물을 사용하는 것은 권장되지 않는다.

다만 관심을 가져야 할 것은 평소의 건강관리다. 규칙적인 운동으로 근육을 유지하고, 혈압과 혈당을 적절히 관리하며, 충분히 잠을 자는 게 중요하다. 특히 중년부터 이러한 습관을 유지하는 것이 노년의 뇌 건강을 지키는 데 도움이 될 수 있다.

치매는 흔히 뇌만의 문제로 여겨지는 경향이 있다. 하지만 최근의 연구들을 미뤄봤을 때 전신 건강 자체가 뇌와 밀접한 연관이 있다는 사실을 알 수 있다.

결국 기억력을 지키는 일은 머리를 쓰는 것에서만 시작되는 게 아니라는 의미다. 혈당을 관리하고, 건강한 체중을 유지하며, 몸을 움직이는 일도 뇌를 위한 중요한 투자다.

건강검진 결과표에서 혈당 수치를 확인할 때, 이제는 당뇨병뿐 아니라 미래의 뇌 건강도 함께 떠올려 보면 어떨까?

글=조찬호 청담셀의원 대표원장(대한줄기세포치료학회 부회장·대한항노화학회 교육이사)

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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