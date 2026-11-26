아라우조. 사진=KOVO 제공

계약 종료가 관계의 끝은 아니었다. 우리카드는 부상으로 불가피하게 팀을 떠나게 된 아라우조 곁에 온기를 남겼다. 단순한 동행을 넘어선 진심이다.

우리카드는 최근 외국인 선수 아라우조와의 계약을 해지했다. 지난 8일 대한항공전 도중 오른쪽 무릎 연골을 다쳤고, 정밀 검진 결과 수술과 함께 3~6개월의 재활이 필요하다는 진단을 받았다. 사실상 시즌 아웃이 불가피해지면서 구단은 대체 선수 영입을 결정했다.

아라우조. 사진=KOVO 제공

아라우조. 사진=KOVO 제공

갑작스러운 부상은 선수와 팀 모두에 큰 타격이었다. 아라우조는 첫 경기인 한국전력전부터 20점을 올리며 셧아웃 승리를 이끌었다. 이어진 OK저축은행전에서는 시즌 1호 트리플크라운(한 경기 후위 공격·서브 에이스·블로킹 각 3개 이상)을 달성했다. 공격성공률도 60%에 달했다. 하지만 대한항공전 2세트 중반 무릎 통증으로 교체됐다. 한창 물오른 경기력에 제동이 걸린 순간이었다. 개막 3연승을 달리던 우리카드는 아라우조가 빠진 3경기를 모두 내주면서 1라운드를 마쳤다.

지난 시즌 우리카드에 합류한 아라우조는 초반 기복으로 어려움을 겪었지만, 시간을 거듭할 수록 팀의 주포로 떠올랐다. 5~6라운드 최우수선수(MVP)도 아라우조 몫이었다. 그의 활약 덕에 우리카드는 정규리그 4위로 두 시즌 만에 봄 배구 무대를 밟았다.

아라우조. 사진=KOVO 제공

아라우조. 사진=KOVO 제공

이별은 결정됐지만, 아라우조의 공헌을 잊지 않았다. 구단은 계약 해지 이후에도 수술과 재활 전 과정을 책임지기로 했다. 구단 관계자는 “코트 안에서는 승리를 위해 하나가 되고, 밖에서는 아픔과 기쁨을 나누는 것이 진정한 원팀이라 생각한다”며 “성적을 넘어 서로의 마음을 중시하는 구단의 철학이자, 진성원 구단주가 늘 강조해 온 가치”라고 설명했다.

실제 우리카드는 그동안 외국인 지도자와 선수를 단순한 비즈니스 파트너가 아닌 가족으로 대우해 왔다. 한국을 떠나는 날이면 사무국과 선수단이 직접 공항까지 배웅하며 마지막 인사를 건네는 전통도 이어오고 있다.

아라우조. 사진=KOVO 제공

아라우조도 마음으로 화답했다. 수술 하루 전인 지난 22일, 불편한 몸을 이끌고 가족과 함께 장충체육관을 찾았다. 관중석에서 삼성화재와의 홈경기를 지켜보며 동료들에게 뜨거운 응원을 보냈다. 다음날 수술을 무사히 마친 아라우조는 구단의 지원 속에 본격적인 회복에 나섰다.

우리카드는 26일 삼성화재와의 맞대결을 시작으로 2라운드에 돌입한다. 구단 프런트가 발 빠르게 움직인 덕분에 대체 선수로 비예나를 품었다. 비예나는 대한항공과 KB손해보험에서 6시즌을 뛴 검증된 자원이다. 베스트7 두 차례, 라운드 MVP 여섯 차례에 빛난다. 박철우 우리카드 감독은 “팀을 위해 헌신한 아라우조에게 진심으로 감사하다”면서 “빠른 영입에 나선 구단에도 고마운 마음을 전한다”고 밝혔다.

아라우조. 사진=KOVO 제공

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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