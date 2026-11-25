박용택과 이대호가 팀을 나눠 맞대결을 펼친다. 현역 프로야구 선수들까지 합류해 연말 야구팬들에게 특별한 볼거리를 선사한다.

‘불꽃야구2’는 오는 12월 13일 오후 2시 서울 고척스카이돔에서 스페셜 매치 ‘불꽃 파이터즈 시빌 워’를 개최한다. 한 해 동안 불꽃 파이터즈에 응원과 사랑을 보내준 팬들에게 보답하기 위해 마련된 경기다.

이번 경기는 박용택을 중심으로 한 ‘용택 파이터즈’와 이대호를 중심으로 한 ‘대호 파이터즈’의 맞대결로 진행된다. 앞서 유튜브를 통해 공개된 선수 드래프트 영상은 지난 24일 기준 약 176만 조회수를 기록했다.

드래프트 결과 용택 파이터즈에는 니퍼트, 박재욱, 유희관, 정성훈, 김기민, 김재호, 최현우, 정의윤, 최수현, 김선우 해설위원이 이름을 올렸다. 대호 파이터즈에는 이대은, 정근우, 신재영, 박지민, 오승환, 강동우, 송승준, 정훈, 문교원, 김문호, 김지수 코치가 합류했다.

여기에 와일드카드로 지명된 현역 프로야구 선수 12명도 힘을 보탠다. 용택 파이터즈에는 최지만(KT), 문현빈(한화), 문정빈(LG), 조형우(SSG)가, 대호 파이터즈에는 노시환(한화), 황성빈, 한동희, 최준용(이상 롯데)이 출전을 확정했다. 아직 공개되지 않은 4명 중에는 국가대표 출신과 올 시즌 KBO리그에서 활약한 선수들이 포함된 것으로 전해졌다.

박용택과 이대호의 지략 대결도 관전 포인트다. 이대호는 3번 한동희, 4번 이대호, 5번 노시환으로 이어지는 클린업 트리오를 가동하겠다고 선언했다. 이에 박용택은 휘문고 인맥을 총동원해 맞불을 놓겠다는 자신감을 드러냈다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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