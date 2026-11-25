프로야구 삼성 원태인. 사진=뉴시스

“곧 만날 예정입니다.”

프로야구 NC가 오랜 침묵을 깨고 시장의 판을 흔든다. 이번 자유계약선수(FA) 시장의 투수 최대어 원태인(삼성) 영입전에 뛰어들었다. 치솟는 원태인의 몸값이 최대 변수다.

NC 측은 25일 통화에서 “원태인과 유선으로 이미 접촉한 상황”이라며 “조만간 직접 만나기로 했다”고 밝혔다. 공개적으로 영입 의사를 전달하며 토종 선발 보강을 향한 절실함을 나타냈다.

프로야구 삼성 원태인. 사진=뉴시스

원태인은 첫 FA 자격을 얻어 A등급으로 분류됐다. 외부 영입 구단은 직전 연봉의 200%와 보호선수 20명 외 1명, 또는 연봉의 300%를 보상해야 한다. 원태인의 올해 연봉은 10억원이다.

원태인의 원소속팀 삼성은 상황을 예의주시하면서 대응책을 고심 중이다. 삼성 관계자는 “원태인의 인기가 높다는 건 그만큼 좋은 선수라는 뜻”이라며 “선수의 마음을 존중하지만 마냥 기다릴 수만은 없다는 점도 전달했다. 몸값 상승까지 감안해 잔류를 목표로 우리가 할 수 있는 선에서 최선을 다하겠다”고 전했다.

프로야구 삼성 원태인. 사진=뉴시스

원태인은 마운드를 단숨에 높일 확실한 카드다. 통산 213경기에 등판해 75승 59패 2홀드 평균자책점 3.86을 쌓았다. 올해 정규리그에선 26경기 7승 9패 평균자책점 4.52로 다소 주춤했으나 가을야구에서 진가를 발휘했다. 김재윤(삼성)의 부상으로 플레이오프(PO)와 한국시리즈(KS) 초반 뒷문을 지켰고, 최종 5차전에서는 5이닝 1실점 선발승을 거두며 삼성의 12년 만의 우승을 이끌었다.

국내 선발진에 약점이 있는 NC 입장에서는 마운드 보강의 확실한 카드다. 올해 처음 규정이닝을 채운 구창모와 함께 좌우 국내 선발 원투펀치를 구성할 수 있다. 원태인과 같은 또래의 신민혁, 송명기와 함께 선의의 경쟁도 유도할 수 있다.

프로야구 삼성 원태인. 사진=뉴시스

프로야구 삼성 원태인. 사진=뉴시스

대대적인 투자 분위기도 감지된다. NC는 2016년 박석민(4년 96억원), 2019년 양의지(4년 125억원)에 이어 2022년 손아섭(4년 64억원)과 박건우(6년 100억원)을 동시에 품으며 화끈하게 투자했다. 2023년 박세혁(삼성) 영입 이후 3년간 멈췄던 외부 투자를 재개할 명분은 충분하다.

변수는 가파르게 오르고 있는 원태인의 몸값이다. 국내 선발 자원의 희소성까지 맞물린 만큼, 원태인을 둘러싼 협상 테이블의 열기는 갈수록 뜨거워질 전망이다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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