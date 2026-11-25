사진=안양 정관장 유소년 제공

정관장 U-12의 ‘날쌘돌이’ 이하준이 초등부의 마지막 페이지를 써 내려간다.

정관장 U-12는 21일부터 23일까지 충북 제천 일대에서 열린 ‘2026 KBL 유스클럽 드림컵 in 제천’에 출전했다. SK A와 집안 식구인 레드부스터스, 삼성 썬더스, 소노 거너스 등 난적들을 상대했다. 결과는 아쉽다. 2승2패 조 3위를 기록하며 본선 무대 진출에 실패했다.

유독 짙은 아쉬움이 남는 선수가 있다. 정관장 U-12의 앞선을 이끌었던 이하준이다. 이번이 초등부 마지막 KBL 무대였다. 그는 “8월에 유스클럽 대회에 참가했던 친구들과 다시 호흡을 맞출 수 있어 좋았다. 다만 이길 수 있는 경기들을 잡지 못해서 패배가 쌓였고 내가 더 자신감을 가지고 임하지 못한 것 같아 아쉬웠다”면서 “입상과 경기 MVP도 내심 받아보고 싶었는데 속상한 결과를 받게 됐다”고 말했다.

사진=안양 정관장 유소년 제공

정관장 U-12는 1일 차 예선에서 SK A와 레드부스터스를 만나 2연패를 당했다. 이대로 물러설 수 없었다. 이하준은 마지막 경기인 소노 거너스전에서 이를 꽉 깨물었다. 4점 2리바운드 2스틸 등으로 활약했다.

이하준은 “KBL 대회는 각 팀에서 잘하는 친구들이 출전하는 대회니까 경기력이 더욱 탄탄한 것 같다”면서 “KBL에 나오는 정관장 대표팀과 고양파주 대표팀에서의 내 역할이 달라 마음가짐도 남달랐다. 결과는 아쉽지만 전체적으로 즐겁고 좋은 경험이었다”고 돌아봤다.

사진=안양 정관장 유소년 제공

끝은 아니다. 초등부로서 마지막 대회도, 중등부로서 새 시작도 기다리고 있다. 이하준은 “2026년 마지막 대회를 준비하고 있는데 이제는 고양파주점 친구들과 함께 좋은 결과를 얻을 수 있도록 다시 잘 준비하겠다”고 목소리를 높였다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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