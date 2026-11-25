롯데월드 어드벤처가 겨울 축제 ‘쿠키런 X 롯데월드 : 스위트 윈터 어드벤처’의 막을 올렸다.



오븐 밖 세상이 궁금해 롯데월드를 찾은 쿠키들의 이야기가 올 겨울 서울과 부산 두 곳에서 펼쳐진다. 서울에서는 눈 덮인 디저트 왕국을 둘러보고, 오는 28일 축제를 시작하는 롯데월드 어드벤처 부산에서는 쉐도우밀크 쿠키가 문을 연 마법학당에서 수업을 받는다. 축제는 두 곳 모두 내년 3월 1일까지 이어진다.

롯데월드 방문객들이 2026년 매직아일랜드의 매직캐슬 크리스마스 시즌 신규 미디어 맵핑 ‘스타라이트 위시즈’를 즐기고 있다. 롯데월드 제공

서울 어드벤처 1층 만남의 광장에는 쿠키런 캐릭터와 과자집, 크리스마스트리가 들어섰다. 위니비니 광장에 마련한 체험 공간 ‘이터널슈가 쿠키의 달콤한 낙원’에서는 방문객이 직접 꾸민 쿠키에 소원을 담아 대형 화면 속 나무에 띄울 수 있다.



낙원에 숨은 비밀을 찾아 탈출하는 게임도 있다. 스텝퍼를 밟아 화면 속 아이템을 모으면 저마다 다른 결말을 만난다.



매일 오후 2시와 8시에는 용감한 쿠키와 천사맛 쿠키 등 캐릭터 4종이 ‘해피 크리스마스 퍼레이드’에 등장한다. 만남의 광장에서는 오후 3시 30분과 5시에 캐릭터와 기념사진을 찍을 수 있다. 용감한 쿠키 모양 피자와 이터널슈가 쿠키 파스타 등 캐릭터를 활용한 메뉴도 선보인다.



서울과 부산을 잇는 모바일 미션 ‘시간관리국 특별배송 대작전’도 운영한다. 서로 다른 시간대로 잘못 배달된 선물을 찾아가는 이야기다.



서울 위니비니 광장에서 미션 3개를 마치면 이터널슈가 쿠키 띠부씰과 ‘쿠키런: 킹덤’ 게임 장식 쿠폰을 받는다. 부산 마법학당까지 두 곳의 미션을 모두 마친 방문객에게는 선착순으로 한정판 선물과 게임 쿠폰팩을 추가로 제공한다.



실내 어드벤처에서 쿠키들의 겨울 이야기를 즐겼다면, 해 질 무렵엔 야외 매직아일랜드로 발길을 옮겨야 한다. 매년 크리스마스마다 화려한 미디어 맵핑으로 낭만적인 연말 분위기를 책임지는 매직아일랜드는 놓쳐서는 안되는 명소다.



올해는 선물 공작소와 별빛을 그려내는 미디어 맵핑 ‘스타라이트 위시즈’가 펼쳐진다. 뜨개옷을 두른 성이나 성탄절을 기다리며 하나씩 열어보는 선물 달력처럼 성벽의 모습이 바뀐다. 산타 요정들의 선물 공작소와 별빛으로 성을 밝히는 ‘루미나리에’도 볼 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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