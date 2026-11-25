이순재. 출처=SNS 캡처

한국 대중문화사의 큰 별, 원로 배우 고(故) 이순재(1934~2025)가 영면에 든 지 1년이 지났다.

25일 방송·연예계에 따르면 고인은 지난해 11월 25일 새벽 향년 91세를 일기로 세상을 떠났다. 1956년 데뷔 이후 70년 가까운 세월 동안 안방극장과 스크린, 연극 무대를 종횡무진하며 한국 연기사의 살아있는 전설로 자리매김한 거장의 퇴장이었다.

고인의 연기 투혼은 생의 마지막 순간까지 빛났다. 구순의 나이에도 현역을 고집했던 그는 2024년 KBS 2TV 드라마 ‘개소리’에서 열연을 펼쳐 ‘2024 KBS 연기대상’ 역대 최고령 대상 수상이라는 대기록을 썼다. 당시 무대에 올라 “평생 신세 많이 지고 도움 많이 받았습니다”라고 전한 소감은 대중에게 남긴 마지막 인사가 됐다. 정부는 별세 직후 한국 문화예술 발전에 이바지한 공로를 기려 고인에게 금관문화훈장을 추서했다.

1934년 함경북도 회령에서 태어난 고인은 서울대 철학과 재학 시절인 1956년 연극 ‘지평선 너머’로 연기 인생의 막을 올렸다. 1960년 국내 최초 동인제 극단 ‘실험극장’ 창단에 참여하며 연극계 기틀을 다졌고, 1965년 TBC 전속 탤런트로 발탁된 뒤 100편이 넘는 드라마에 출연하며 한국 방송사를 함께 썼다.

작품 속 고인의 스펙트럼은 넓고 깊었다. 드라마 ‘사랑이 뭐길래’, ‘목욕탕집 남자들’ 등을 통해 시대의 자화상인 ‘국민 아버지’로 자리 잡았고, ‘허준’, ‘상도’, ‘이산’ 등 굵직한 사극에서는 묵직한 카리스마로 극의 중심을 잡았다. 칠순을 넘긴 나이에도 안주하지 않고 시트콤 ‘거침없이 하이킥’의 ‘야동 순재’, 예능 ‘꽃보다 할배’의 ‘직진 순재’로 파격 변신하며 전 세대를 아우르는 사랑을 받았다.

무대를 향한 애정 역시 각별했다. 말년에도 ‘세일즈맨의 죽음’, ‘리어왕’, ‘고도를 기다리며를 기다리며’ 등 대작 연극 무대에 잇달아 오르며 후배 연기자들의 귀감이 됐다. 1992년에는 제14대 국회의원(서울 중랑갑)에 당선돼 의정 활동을 펼치며 문화예술계 권익 보호에 힘쓰기도 했다.

고인의 1주기를 맞아 그를 기리는 추모 열기도 이어지고 있다. 한국영상자료원은 오는 12월 1일부터 5일까지 서울 마포구 시네마테크 KOFA에서 고 이순재를 비롯해 고 윤일봉·김지미 등 한국 영화·방송사를 빛낸 별들을 기리는 추모 특별전 ‘별들의 시간, 불멸의 신화’를 개최한다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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