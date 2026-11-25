사진=혼마골프

프리미엄 골프 브랜드 혼마골프가 비거리와 관용성, 직진성을 갖춘 올라운드 퍼포먼스 파크골프 클럽 ‘FX-002’를 11월 선보인다고 25일 밝혔다.

브랜드에 따르면 신제품에는 카본과 자이론을 결합한 복합 소재 페이스와 고탄성·고강도 소재를 적용한 3스타 전용 아마크 샤프트를 탑재했다.

FX-002는 혼마 파크골프의 입문용과 최상급 라인업을 잇는 3스타(3S) 모델이다. 입문자부터 상급자까지 폭넓은 플레이어를 대상으로 하며 디자인과 실용적인 성능을 함께 고려했다. 글로벌 기본 컬러인 브라운과 함께 한국 시장 전용 블랙 컬러(FX-002 BK)를 선보여 국내 소비자의 선택 폭을 넓혔다.

페이스에는 카본과 고강도 PBO 섬유인 자이론(Zylon)을 결합했다. 두 소재를 조합한 복합 페이스는 반발 성능을 높여 비거리 향상에 도움을 주도록 설계했다.

사진=혼마골프

새롭게 개발한 3스타 전용 아마크(ARMRQ FX) 샤프트에는 고탄성·고강도 탄소섬유인 도레이카(TORAYCA®) T1100G를 적용했다. 그립 부위는 메탈 하이브리드 5축 직조 소재로 보강해 스윙 중 샤프트의 뒤틀림을 줄이고, 일관된 스윙 궤도와 안정적인 탄도를 구현하도록 설계했다.

헤드 본체에는 하드메이플 천연 원목을 사용했다. 일본 사카타 공장의 숙련된 장인이 깎아 완성한 헤드 형상은 어드레스 시 안정감을 고려해 설계됐다. 크라운에는 목표 방향을 쉽게 조준할 수 있는 타겟 라인과 입체적인 엠블럼을 배치했다.

솔 전체에는 황동 소재를 적용한 ‘전면 황동 솔(Full Brass Sole)’ 설계를 적용했다. 중량감 있는 황동을 헤드 하단에 배치해 무게중심을 낮고 깊게 설계함으로써 관용성과 직진성을 높였다. 이를 통해 미스 샷의 영향을 줄이고 안정적인 샷을 구사할 수 있도록 했다.

혼마골프는 FX-002와 앞서 선보인 TX-002의 출시를 기념해 구매 고객 대상 사은품 증정 프로모션도 진행한다. 2026년 11월 25일부터 2027년 2월 28일까지 FX-002 구매 고객에게는 파크골프백을, TX-002 구매 고객에게는 파크골프 파우치를 증정한다고 브랜드 측은 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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