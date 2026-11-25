오승윤이 올해 무대와 드라마를 오가며 자신의 연기 폭을 다시 보여주고 있다. 같은 실존 인물을 서로 다른 작품에서 두 차례 연기한 데 이어, 최근에는 SBS ‘굿파트너2’에서 전혀 다른 결의 인물로 등장했다.

30년차 배우라는 이력이 무색할 만큼 새로운 역할을 향한 움직임도 꾸준하다. 특정 이미지에 기대기보다 작품마다 다른 얼굴을 보여주는 선택이 이어지고 있다.

◆한 해 두 번 만난 브람스…같은 인물, 다른 해석

올해 오승윤의 무대 행보에서 가장 눈에 띄는 인물은 요하네스 브람스다.

오승윤은 연극 ‘슈만’에서 브람스를 맡았다. 슈만과 클라라 슈만의 삶에 들어온 젊은 음악가를 연기하며 아직 완성되지 않은 청년의 열정과 불안을 보여줬다.

오승윤은 당시 브람스를 “감정에 솔직하고 정제되지 않은 솔직함이 매력적인 청년”이라고 설명했다. 이미 거장이 된 음악가의 모습을 재현하기보다 한 사람의 청년이 가진 감정과 관계에 무게를 둔 것이다.

가을에는 창작뮤지컬 ‘브람스’에서 다시 같은 인물을 만났다.

이번에는 음악가 브람스의 성장 과정이 조금 더 중심에 놓였다. 자신의 음악을 세상에 증명하려는 젊은 예술가의 고민과 선택을 노래와 연기로 풀어냈다. 같은 해 같은 실존 인물을 연극과 뮤지컬에서 각각 연기했다는 점 자체가 흔치 않은 경험이다.

장르가 바뀌면 연기의 방식도 달라질 수밖에 없다. 연극에서는 대사와 호흡을 통해 인물의 내면을 밀도 있게 쌓았다면, 뮤지컬에서는 음악 안에서 감정의 흐름을 전달해야 했다. 오승윤은 두 작품에서 같은 이름을 가진 인물을 반복하기보다 작품이 요구하는 시선에 맞춰 다른 브람스를 보여줬다.

여름에는 연극 ‘갈매기’의 뜨레고린으로도 무대에 섰다. 작가로서의 욕망과 불안, 사랑과 권태를 품은 인물이다. 올해 선택한 무대만 놓고 봐도 예술가의 내면을 다루는 역할을 연이어 맡으며 연기의 밀도를 쌓았다.

◆브람스에서 ‘굿파트너2’ 마정진으로…확 달라진 얼굴

무대에서 섬세한 감정을 보여줬다면 ‘굿파트너2’에서는 분위기를 완전히 바꿨다.

오승윤은 최근 방송된 ‘굿파트너2’에서 마정진 역으로 등장했다. 아내 김민경과 이혼 문제로 얽힌 인물로, 도박과 폭력, 마약 문제까지 드러나며 사건의 긴장을 끌어올렸다.

브람스의 청년성과 예술가의 불안을 표현했던 배우가 한 달여 만에 현실적인 문제를 안고 있는 인물로 돌아왔다는 점에서 역할의 간극도 크다.

오승윤은 짧은 등장 안에서도 마정진이라는 인물이 가진 거칠고 불편한 면을 분명하게 보여줬다. 과장된 악역으로 밀어붙이기보다 실제 주변에서 만날 법한 인물의 분위기를 살리며 사건의 현실감을 높였다.

이름도 묘한 반가움을 준다. ‘마정진’이라는 이름의 첫 글자 ‘마’는 2000년대 초반 ‘매직키드 마수리’를 기억하는 3040 시청자라면 한 번쯤 그 시절 오승윤을 떠올리게 한다. 작품과 직접적인 연관은 없지만 오래 그를 지켜본 시청자에게는 작은 재미로 받아들일 만하다.

올해 오승윤의 행보는 한 방향에 머물지 않았다. 브람스를 두 번 연기했고, ‘갈매기’에서는 뜨레고린을 맡았으며, ‘굿파트너2’에서는 마정진으로 전혀 다른 표정을 보여줬다.

경력이 쌓일수록 익숙한 역할을 반복하기 쉽지만 오승윤은 오히려 장르와 캐릭터의 폭을 넓히는 쪽을 택하고 있다. 무대에서는 감정을 오래 쌓아 올리고, 드라마에서는 짧은 등장만으로도 인물의 성격을 선명하게 남긴다.

같은 배우가 맞나 싶을 만큼 달라지는 얼굴. 올해 오승윤이 보여준 선택들은 30년차 배우의 연기가 여전히 확장 중이라는 사실을 보여준다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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