[사진 제공 = KQ엔터테인먼트]

그룹 싸이커스(xikers)가 자체 최고 초동 기록을 세우며 미니 8집 활동을 마쳤다.

싸이커스는 지난 24일 방송된 ENA 케이팝업 차트쇼 출연을 끝으로 미니 8집 루트 제로 : 더 콜링(ROUTE ZERO : The CALLING) 공식 활동을 끝냈다.

이번 앨범은 초동 판매량(발매 후 일주일간 음반 판매량) 37만 장을 넘기며 팀 자체 최고 기록을 갈아치웠다. 타이틀곡 뮤직비디오는 공개 나흘 만에 조회 수 1000만 회를 넘었다. 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트에서는 최고 26위까지 올랐다.

미국 빌보드에서도 성과를 냈다.

월드 앨범 6위, 톱 앨범 세일즈 17위, 이머징 아티스트 5위에 이름을 올렸다. 최근 열린 2026 코리아 그랜드 뮤직 어워즈(KGMA)에서는 베스트 아티스트상을 받았다.

루트 제로 : 더 콜링은 트리키 하우스(TRICKY HOUSE)를 떠나 새로운 세계와 마주한 싸이커스의 여정을 그린 루트 제로 시리즈의 두 번째 앨범이다. 전작인 미니 7집 루트 제로 : 디 오라(ROUTE ZERO : The ORA)보다 세계관을 넓혔고, 여러 장르의 수록곡을 담았다.

타이틀곡 다이너마이트(DIENAMITE)는 멤버 민재가 작사·작곡·편곡에 두루 참여한 록 기반 곡이다. 싸이커스는 음악방송 무대에서 록의 폭발력을 역동적인 안무로 풀어내며 팀의 강점인 퍼포먼스를 한층 거칠고 과감하게 끌어올렸다. 타이틀곡과 결이 다른 수록곡 생츄어리(Sanctuary)는 스페셜 클립으로 공개해 섬세한 감성을 보여줬다.

싸이커스는 내년 1월 20일 일본 세 번째 싱글 조이(JOY!)를 내고 해외 활동을 이어간다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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