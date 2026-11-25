연극 ‘노인의 꿈’이 김영옥, 김용림, 손숙 등 초연의 주역들과 새로운 배우들의 합류로 돌아온다.

‘노인의 꿈’은 오는 2027년 1월6일 서울 세종문화회관 M씨어터에서 개막한다. LG아트센터 서울 U+ 스테이지에서 초연한 뒤 올해 전국 20개 지역에서 투어 공연을 진행한 작품으로, 이번 시즌에는 기존 소극장을 넘어 공연 규모를 확대한다.

네이버웹툰에서 평점 9.9를 기록한 백원달 작가의 동명 웹툰이 원작이다. 작은 미술학원을 운영하는 봄희가 자신의 영정사진을 직접 그리기 위해 찾아온 할머니 춘애를 만나면서 벌어지는 이야기를 그린다. 노년의 삶과 잊고 지낸 꿈, 세대 간 갈등과 가족의 화해를 다룬다.

자신의 영정사진을 그리려는 할머니 심춘애 역에는 초연에 출연했던 김영옥, 김용림, 손숙이 모두 돌아온다. 춘애를 만나 잊고 살던 꿈을 마주하는 미술학원 원장 윤봄희 역에는 기존 출연진 이일화, 신은정과 함께 오현경, 이태란이 새롭게 합류한다.

봄희의 가부장적인 아버지 윤상길 역에는 남경읍, 박지일, 김승욱이, 다정한 남편 정채운 역에는 강성진, 이필모, 윤희석이 다시 출연한다. 봄희의 의붓딸 정꽃님 역은 최서윤, 서이라, 이하루가 맡는다.

제작사 수컴퍼니는 이번 공연을 통해 인생의 황혼기를 맞은 노년부터 부모와의 관계에 서툰 중년, 새로운 가족의 형태 속에서 혼란을 겪는 10대까지 각 세대가 마주한 삶의 고민과 화해를 그려낼 계획이라고 밝혔다.

연극 ‘노인의 꿈’은 2027년 1월6일부터 3월1일까지 세종문화회관 M씨어터에서 공연된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]