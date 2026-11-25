‘해리 포터’가 되지 못한 소년의 이후 삶을 그린 연극 ‘두 번째 아이’가 세계 초연으로 관객과 만난다.

‘두 번째 아이’는 오는 12월8일 LG아트센터 서울 U+ 스테이지에서 개막한다. 프랑스 작가 다비드 포앙키노스의 동명 소설을 원작으로 하며, 국내에서는 오세혁 작가가 연극으로 각색했다. 한국 초연이자 전 세계 첫 무대화다.

작품은 1999년 영화 ‘해리 포터’ 주인공 오디션에서 최종 후보 두 명까지 올랐지만 선택받지 못한 열 살 소년 마틴 힐의 이야기를 그린다. 성인이 된 마틴이 아버지가 되기를 앞두고 삶의 중요한 순간마다 과거로 돌아가 “그때 다른 선택을 했다면 어땠을까”라는 질문을 마주하는 과정을 유머와 아이러니로 풀어낸다.

단 한 명의 배우가 극 전체를 이끄는 1인극으로 제작된다. 1차 캐스트로 김지온, 손우현, 정택운이 마틴 역을 맡으며, 2027년 2월 초부터 주민진, 전성우, 정휘가 2차 캐스트로 합류한다.

25일 공개된 포스터에는 “세상이 몰랐던 두 번째 아이의 이야기”라는 문구와 함께 세 배우가 각기 다른 마틴의 모습을 표현했다. 흑백과 컬러 두 가지 버전으로 제작됐으며 둥근 안경과 장난감 기차 등 작품의 설정을 떠올리게 하는 소품도 등장한다.

연출은 김태형, 음악은 민찬홍이 맡는다.

‘두 번째 아이’는 12월8일부터 2027년 3월28일까지 LG아트센터 서울 U+ 스테이지에서 공연된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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