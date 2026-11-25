사진=한국프로축구연맹 제공

프로축구 파주 프런티어FC가 K리그2에서 퇴출될 위기에 놓였다. 임금 체불 해소 및 구단 운영 정상화 방안을 내놓지 못하면 2027시즌 K리그 참가가 불가능하다.

우려가 현실이 됐다. 파주는 프로 진출을 준비하는 과정에서부터 재원 확보에 어려움을 겪었다. 2026시즌 예산은 총 90억원 규모로 편성됐다. 이 중 15억원은 관내 대기업 후원금으로 충당할 계획이었다. 그러나 개막 전 후원사를 확보하지 못했다. 김경일 당시 파주시장이 추경 등을 통해 해결하겠다는 의지를 보였지만, 지방선거 뒤 시장이 바뀌면서 재원 보전은 이뤄지지 않았다.

피해는 고스란히 선수단에게 돌아갔다. 두 달째 제대로 월급을 받지 못하고 있다. 구단은 10월 선수단 급여의 50~70%만 지급했다. 이달엔 그마저도 주지 못했다. 선수들은 축구화를 벗고 거리로 나섰다. 지난 20일 클럽하우스 앞에서 시위를 벌였다. 그러나 상황은 달라지지 않았다.

사진=한국프로축구연맹 제공

파주가 K리그에 남아있기 위해서는 26일까지 임금 체불 해소 및 구단 운영 정상화 방안을 한국프로축구연맹에 제출해야 한다. 연맹은 지난 20일 구단에 공문을 보내 11월과 12월 급여 지급 계획과 내년 예산안, 재원 확보 계획 등 구체적인 자료 제출을 요청했다.

연맹은 제출된 자료를 토대로 심의위원회를 열어 파주의 퇴출 여부를 판단할 계획이다. 파주는 2027시즌 K리그 라이선스를 갖고 있지만, 심의에 따라 박탈될 수 있다. 이 경우 다음 시즌 K리그에 참가할 수 없다. 연맹 관계자는 “25일 오후 현재까지 파주로부터 자료를 받지 못했다”며 “자료를 제출하면 실현 가능성이 충분한지 살펴보고, 제출하지 않으면 그에 따라 검토할 예정이다. 심의위원회는 다음 주쯤 열릴 것으로 보인다”고 설명했다. 이어 “구단과 시의 관계가 해결되지 않으면 어려운 사안이다. 연맹도 시와 구단을 만나 중재에 나서고 있었다”고 덧붙였다.

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한국프로축구선수협회는 법적 대응에 나섰다. 지난 23일 고용노동청에 임금 체불 신고를 정식 접수하고, 미지급 급여 청구를 위한 소송 절차에 돌입했다. 이근호 선수협 회장은 “구단이 정당한 땀의 대가인 급여를 지급하는 것은 타협할 수 없는 최소한의 의무”라며 “법적 대응을 포함한 모든 수단을 동원해 선수들의 권익과 밀린 임금을 끝까지 지켜내겠다”고 강조했다.

시민구단의 부실이 수면 위로 떠올랐다. 지난해 충남아산도 임금 체불 사태로 라이선스 취소 위기에 놓인 바 있다. 올해 김포FC에선 80억원대 공금 횡령 사건까지 드러났다. K리그가 외연을 넓혀가는 사이 시민구단 운영을 둘러싼 잡음이 끊이지 않았다. 파주 구단 관계자는 “파주시와 협의해 제출하려고 준비하고 있다”고 입장을 전했다. 파주는 오는 28일 오후 2시 용인 미르스타디움에서 용인FC를 상대로 올 시즌 최종전을 치른다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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