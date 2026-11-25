듀에토 유슬기가 뮤지컬 ‘로미오와 줄리엣’ 무대에 오른다.

유슬기는 오는 12월1일 서울 서초구 한전아트센터에서 개막하는 뮤지컬 ‘로미오와 줄리엣’에서 로미오의 사촌이자 절친한 친구인 벤볼리오 역을 맡는다.

프랑스 뮤지컬 ‘로미오와 줄리엣’은 셰익스피어의 동명 고전을 원작으로, 대립하는 두 가문 사이에서 사랑에 빠진 로미오와 줄리엣의 이야기를 그린다. 서정적인 서사에 음악과 안무를 결합한 작품이다.

유슬기가 맡은 벤볼리오는 몬태규 가문의 평화주의자로, 로미오의 사랑과 갈등을 곁에서 지켜보는 조력자다.

유슬기는 JTBC ‘팬텀싱어’ 시즌1에서 ‘인기현상’ 멤버로 준우승한 뒤 크로스오버 듀오 듀에토로 활동해왔다. 뮤지컬 ‘은밀하게 위대하게-THE LAST’, ‘클림트’ 등에도 출연했다.

‘로미오와 줄리엣’은 오는 12월1일부터 2027년 1월31일까지 한전아트센터에서 공연된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]