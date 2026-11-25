뮤지컬 ‘모차르트!’가 여덟 번째 시즌의 전체 캐스팅을 공개했다. 박은태, 김준수, 규현이 다시 볼프강으로 돌아오고 리베란테 김지훈이 새롭게 합류한다.

EMK뮤지컬컴퍼니는 25일 2027년 1월 16일 서울 예술의전당 오페라극장에서 개막하는 ‘모차르트!’의 캐스팅을 공개했다.

‘모차르트!’는 1999년 오스트리아 빈에서 초연된 미하엘 쿤체와 실베스터 르베이의 작품이다. 천재 음악가 모차르트가 아버지의 기대와 신분의 굴레에서 벗어나 자신의 삶을 찾아가는 과정을 그린다. ‘나는 나는 음악’, ‘황금별’, ‘내 운명 피하고 싶어’ 등 대표 넘버로도 잘 알려져 있다.

국내에서는 2010년 처음 무대에 올랐다. 당시 주요 뮤지컬 시상식에서 11개 부문을 수상했고, 박은태의 첫 주연작이자 김준수의 뮤지컬 데뷔작으로도 기록됐다.

이번 시즌 볼프강 모차르트 역은 박은태, 김준수, 규현, 김지훈이 나눠 맡는다.

박은태는 2010년 초연에서 첫 주연을 맡았던 작품으로 돌아온다. 당시 ‘모차르트!’를 통해 이름을 알린 뒤 ‘지킬 앤 하이드’, ‘프랑켄슈타인’, ‘엘리자벳’, ‘지저스 크라이스트 수퍼스타’ 등 대형 작품에서 활동해왔다.

김준수 역시 2010년 ‘모차르트!’로 뮤지컬에 데뷔했다. 2020년 10주년 공연 이후 7년 만에 다시 볼프강을 맡는다. 이후 ‘엘리자벳’, ‘드라큘라’, ‘데스노트’, ‘비틀쥬스’ 등에서 주연으로 활동해온 만큼 초연 당시의 볼프강과 어떤 차이를 보여줄지도 관심사다.

규현은 2016년 이후 11년 만의 귀환이다. ‘그날들’, ‘웃는 남자’, ‘벤허’, ‘프랑켄슈타인’ 등을 거치며 쌓은 무대 경험을 바탕으로 다시 모차르트를 연기한다.

새 얼굴은 김지훈이다. 2020년 ‘미드나잇: 액터뮤지션’으로 데뷔한 그는 ‘빨래’, ‘와일드 그레이’ 등 소극장 작품에 출연했고, tvN ‘더블캐스팅’ TOP6와 JTBC ‘팬텀싱어4’ 우승을 거쳤다. 리베란테의 리더로 활동해온 김지훈에게 이번 ‘모차르트!’는 대극장 주역으로서 본격적인 시험대가 될 전망이다.

콘스탄체 베버 역에는 박시인과 허윤슬이 캐스팅됐다. 콜로레도 대주교 역은 민영기와 손준호가 맡는다. 민영기는 2010년 초연부터 여덟 시즌 연속 같은 역할로 무대에 오른다. 손준호는 2020년 이후 7년 만에 작품에 복귀한다.

볼프강의 아버지 레오폴트 모차르트 역에는 서범석과 홍경수가 출연한다. 발트슈타텐 남작부인 역은 신영숙과 최현주가 맡는다. 초연 멤버인 신영숙은 7년 만에 다시 ‘황금별’을 들려준다.

난넬 모차르트 역에는 배해선과 전수미, 체칠리아 베버 역에는 홍지민과 주아가 캐스팅됐다. 쉬카네더 역은 김승대와 박광선, 아르코 백작 역은 김대호가 맡는다.

이번 시즌은 초연부터 작품을 지켜온 배우들과 오랜만에 돌아오는 역대 주역, 새 얼굴이 한 무대에 모인다는 점이 눈에 띈다. 박은태와 김준수, 규현이 다시 볼프강을 맡고 김지훈이 처음 합류하면서 같은 인물을 네 배우가 어떻게 다르게 풀어낼지도 주요 관전 포인트다.

뮤지컬 ‘모차르트!’는 2027년 1월 16일부터 3월 14일까지 서울 예술의전당 오페라극장에서 공연된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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