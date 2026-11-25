유연정이 뮤지컬 ‘레베카’의 ‘나(I)’로 새로운 무대에 오른다.

유연정은 25일 서울 충무아트센터 대극장에서 ‘레베카’ 첫 공연을 갖고 관객과 만난다. 2022년 뮤지컬 ‘리지’로 데뷔한 이후 꾸준히 무대 경험을 쌓아온 그는 이번 작품에서 또 다른 성격의 인물에 도전한다.

유연정은 소속사 스타쉽엔터테인먼트를 통해 “새로운 작품으로 또 인사드리게 돼 너무 설레고, 열심히 준비한 만큼 더 떨리는 것 같다”며 “많은 사랑을 받아온 작품에 함께할 수 있어 영광이다. 작품이 가진 명성을 이어가면서도 새로운 매력을 더한 ‘레베카’를 보여드리고 싶다”고 소감을 밝혔다.

‘레베카’는 대프니 듀 모리에의 동명 소설을 원작으로 한 작품이다. 죽은 레베카의 흔적이 남은 맨덜리 저택에서 새 안주인이 된 ‘나(I)’가 레베카를 향한 집착에 사로잡힌 댄버스 부인과 마주하면서 벌어지는 이야기를 그린다.

유연정이 맡은 ‘나(I)’는 작품의 화자이자 가장 큰 변화를 겪는 인물이다. 처음에는 자신감이 부족하고 주변의 시선에 흔들리지만, 맨덜리에서 여러 사건을 겪으며 점차 자신의 목소리를 찾아간다.

그동안 유연정이 보여준 캐릭터와도 결이 다르다. 밝고 강한 에너지만으로 끌고 갈 수 있는 인물이 아니라 불안과 위축, 사랑과 의심을 거쳐 성장하는 과정을 세밀하게 보여줘야 한다.

가창력 역시 중요한 부분이다. 그룹 우주소녀 메인보컬로 활동하며 탄탄한 보컬을 보여온 유연정은 뮤지컬 무대에서도 노래를 강점으로 가져왔다. 이번에는 ‘레베카’ 특유의 웅장한 음악 안에서 ‘나(I)’의 감정 변화까지 얼마나 설득력 있게 전달할지가 관건이다.

유연정은 2022년 ‘리지’를 시작으로 ‘사랑의 불시착’, ‘알로하, 나의 엄마들’, ‘그레이트 코멧’, ‘프리다’, ‘슈가’, ‘베토벤’ 등에 출연했다. 소극장과 대극장을 오가며 작품과 캐릭터의 폭도 꾸준히 넓혀왔다.

이번 ‘레베카’는 유연정에게 또 하나의 시험대다. 노래 잘하는 아이돌 출신 배우라는 익숙한 평가를 넘어, 한 인물의 성장과 감정을 얼마나 깊게 보여줄지가 이번 무대에서 확인할 부분이다.

유연정은 “천천히 성장해가는 ‘나(I)’의 모습을 잘 보여드리고 싶다”며 첫 무대에 대한 각오를 전했다.

뮤지컬 ‘레베카’는 2027년 3월 14일까지 충무아트센터 대극장에서 공연된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]